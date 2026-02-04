Иранские военные лодки пытались остановить танкер США в Ормузском проливе – WSJ

Иранские военные катера с пулеметами приблизились к американскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе рано утром во вторник, 3 февраля. Они приказали судну остановиться и подготовиться к возможному досмотру. Происшествие произошло во время прохождения танкера через один из ключевых морских путей мира.

Информацию об инциденте обнародовало издание The Wall Street Journal со ссылкой на компанию по морской безопасности Vanguard Tech. В сообщении для клиентов компания отметила, что шесть иранских лодок с пулеметами 50-го калибра приблизились к судну и требовали выключить двигатели. Позже американские чиновники подтвердили факт попытки остановки танкера под флагом США и заявили, что судно было сопровождено в безопасное место.

Напряженный момент

По данным американских чиновников, танкер не выполнил требования иранских военных и вместо этого увеличил скорость. Это решение, как оказалось, позволило избежать прямого контакта. Вскоре рядом с судном появился военный корабль США, который взял его под охрану. Ситуация выглядела напряженной, но, по имеющейся информации, без применения силы.

Об инциденте также сообщило подразделение Королевского флота Великобритании U.K. Maritime Trade Operations. Там отметили, что несколько небольших вооруженных лодок пытались остановить судно, однако оно проигнорировало требование и продолжило движение. Британская сторона не уточнила, были ли прямые контакты между экипажами.

Маршрут и охрана

Согласно данным поставщика информации о сырьевых рынках Kpler, танкер направлялся из Объединенных Арабских Эмиратов в Бахрейн. Именно там расположена одна из ключевых военно-морских баз США в регионе. Ормузский пролив, через который проходил танкер, остается стратегически важным для мировых поставок нефти и газа.

Владельцем судна является датская компания Stena Bulk. Представители компании отказались комментировать ситуацию. Сам факт сопровождения американским военным кораблем подчеркнул повышенное внимание к безопасности судоходства в этом районе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как американский истребитель F-35 сбил иранский беспилотник Shahed, который агрессивно приближался к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Инцидент произошел 3 февраля 2026 года, когда корабль находился в международных водах примерно в 800 км от южного побережья Ирана. Никто из американских военных не пострадал, оборудование тоже не пострадало.

