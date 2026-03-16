Иранские дроны атаковали Международный аэропорт в Дубае, произошел пожар: авиарейсы приостановили. Видео

Иран снова нанес дроновой удар по Объединенным Арабским Эмиратам. Атакован Международный аэропорт Дубая, после атаки он приостановил работу.

В результате попадания горели топливный склад вблизи 3 терминала аэропорта, власти заявляют об отсутствии пострадавших. Об этом пишет Reuters.

Что известно

В ночь на 16 марта иранский дрон атаковал район Международного аэропорта Дубая. Он ударил по складу топлива возле терминала 3: один из топливных баков загорелся – локализовать пожар удалось только утром.

Власти заявили об отсутствии пострадавших. Впрочем, в Управлении гражданской авиации Дубая объявили о временной приостановке полетов, это было сделано из соображений безопасности.

Пассажирам рекомендовали связаться с авиакомпаниями для получения информации о своих рейсах.

Движение на дорогах, ведущих к аэропорту, временно перекрыто.

Некоторые рейсы перенаправили в международный аэропорт Аль-Мактум — это второй аэропорт в этом городе.

Когда работа Международного аэропорта Дубая может быть возобновлена, местные власти пока не сообщали.

Эта атака стала третьим ударом по аэропорту Дубая – города, который считается одним из самых оживленных международных туристических центров мира – с тех пор как Иран начал атаки на страны Персидского залива 28 февраля, заявив, что эти удары направлены на военные объекты США в регионе.

Впрочем, удары Иран наносил далеко не только по военным целям. Иранские ракеты и дроны летели и на гражданские объекты: аэропорты, гостиницы и порты.

Всего с 28 февраля арабские страны Персидского залива столкнулись с более 2000 ракетными и дроновыми атаками Ирана. Среди целей были дипломатические миссии и военные базы США, а также ключевая нефтяная инфраструктура Персидского залива, жилые дома и офисы.

"Объединенные Арабские Эмираты, которые нормализовали отношения с главным врагом Ирана, Израилем, в 2020 году, столкнулись с основным бременем атак. Но пострадали все арабские государства Персидского залива, и все они осудили Иран.11 марта два беспилотника упали вблизи международного аэропорта Дубая, который был поврежден в первый день конфликта во время ночной атаки Ирана на страны Персидского залива", – пишет Reuters.

