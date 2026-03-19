Иран атаковал ракетами израильский город Хайфа: фиксируют попадание в НПЗ и отключение света. Фото

Иран атаковал израильский нефтеперерабатывающий завод "Базан" в Хайфе. В самом городе и соседнем Кирьят-Шмона фиксировались недолгие отключения света.

Видео дня

Об этом сообщает израильский 9 канал. В результате атаки в Кирьят-Шмоне четверо раненых граждан.

Атака на НПЗ

Как сообщается, в результате атаки на "Базан" промышленное оборудование и установки не пострадали. Части израильских ракет-перехватчиков, которые упали на территории завода, не причинили большого вреда.

Пожарная охрана города сообщила в комментарии вещателю, что ситуация на НПЗ полностью взята под контроль. В результате атаки Ирана пострадавших нет, а аномальных значений в воздухе не обнаружено.

"Сейчас иранцы и всевозможные сочувствующие будут писать, что разбомбили НПЗ в Хайфе. В Тель-Авиве очереди за бензином, израильтяне спасаются вплавь и все в таком духе. Даже нарисуют с ИИ жуткие картинки и видео", – комментирует ситуацию израильский журналист Сергей Ауслендер.

В свою очередь в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что ударили по Хайфе новой иранской ракетой "Насралла". Там заявили, что она названа в честь погибшего лидера Хезболлы, а также то, что Иран впервые применил ее в боевых действиях.

Ситуация в Кирьят-Шмона

По сообщению израильских парамедиков, в Кирьят-Шмона вналсдик удара пострадали четверо гражданских, один из них в тяжелом состоянии. В городе, близлежащей Хайфе и пригородах перебои с электроэнергией.

"Повреждена электросеть на севере. Бригады уже работают на местах и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов", – проинформировал министр энергетики Израиля Эли Коэн.

Что известно о НПЗ "Базан"

Заметим, что нефтеперерабатывающий завод "Базан" в Хайфе – крупнейший и важнейший топливный объект Израиля. Он обеспечивает около 50-60% потребностей страны в топливе (60% дизельного топлива, 50% бензина).

"Базан" перерабатывает примерно 197 тысяч баррелей в сутки, что свидетельствует о том, что значительная часть топлива для транспорта, авиации и армии обороны Израиля зависит от него. Всего в Израиле расположены только два нефтеперерабатывающих завода.

Напомним, ранее Корпус стражей Исламской ревлюции нанес массированный ракетный удар по Израилю. В результате обстрела в городе Рамат-Ган погибла супружеская пара, также есть пострадавшие.

Напомним, ранее Корпус стражей Исламской ревлюции нанес массированный ракетный удар по Израилю. В результате обстрела в городе Рамат-Ган погибла супружеская пара, также есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!