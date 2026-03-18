Иран нанес удар по Израилю ракетой с кассетными боеприпасами: погибли супруги

Ночью 18 марта иранские боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Вследствие обстрела в городе Рамат-Ган погибла супружеская пара, также есть пострадавшие.

Террористы заявили, что этот удар был "местью" за ликвидацию секретаря совета безопасности Али Лариджани. Об этом сообщает The Times of Israel.

Последствия ракетных ударов

Корпус стражей исламской революции Ирана провел масштабную ракетную атаку на центральные районы Израиля. По заявлению Тегерана, операция стала местью за ликвидацию Лариджани, которого считали одним из самых влиятельных политиков иранского режима.

По данным экстренных служб Израиля и полиции, основные последствия удара пришлась на густонаселенный центр страны. В Рамат-Гане в результате прямого попадания погибла пожилая супружеская пара, которая не успела дойти до убежища.

В различных точках центрального округа зафиксированы ранения у мирных жителей. В частности, сообщается о двух пострадавших от осколков в районе железнодорожного вокзала в Тель-Авиве. Еще несколько человек получили легкие травмы в Бней-Браке и Кафр-Касеме.

Значительный ущерб причинен железнодорожному вокзалу "Савидор-Мерказ" в Тель-Авиве. Осколками повреждены платформы и прилегающие пути. Также сообщается о возгораниях автомобилей в Холоне из-за обрыва линий электропередач.

Эскалация в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критической точки эскалации после убийства в Тегеране высокопоставленного иранского политика Али Лариджани. Регион находится в состоянии полномасштабного военного конфликта, вовлекающего Иран, Израиль, Ливан и страны Персидского залива.

Ликвидация Лариджани 17 марта стала одним из самых значимых событий текущей войны, так как он считался "теневым руководителем" Ирана после гибели аятоллы Хаменеи в конце февраля. Операция была проведена ВВС Израиля при поддержке американских разведданных. Для поражения укрепленного здания использовались высокоточные бетонобойные авиабомбы.

Напомним, пмериканская армия продолжает наносить авиаудары по военным объектам Ирана на Ближнем Востоке. В ночь на 18 марта Соединенные Штаты атаковали иранские ракетные позиции возле Ормузского пролива.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США заявил, что Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

