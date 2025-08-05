Иранская делегация тайно посещала российские институты, занимающиеся ядерными технологиями – FT

Иранская делегация тайно посетила российские научные учреждения, занимающиеся ядерными технологиями двойного назначения. Визит состоялся на фоне растущих опасений на Западе относительно возможной активизации иранской ядерной программы, которую официально приостановили в 2003 году.

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Россия официально выступает против обладания Ираном ядерным оружием, но, по словам экспертов, могла допустить технический обмен, чтобы поддержать стратегическое партнерство с Тегераном, которое усилилось на фоне войны в Украине. Об этом пишет Financial Times.

Что известно

По данным журналистов, в прошлом году группа иранских специалистов, среди которых был ядерщик Али Калванд, провела четырехдневный визит на несколько предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех". Целью визита, как предполагают эксперты, было изучение технологий, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере, в частности для разработки ядерного оружия.

Поездка, состоявшаяся в августе 2024 года, планировалась еще с начала года. Делегация прилетела по дипломатическим паспортам и посетила компании "Техноэксперт" и "Торий", расположенные на базе научно-исследовательского института "Полюс". Участники визита связаны с иранской Организацией оборонных инноваций и исследований (SPND), которая, по данным США, ведет работы по ядерному оружию.

Среди членов делегации были бывший руководитель компании, находящейся под санкциями США, и ведущие ученые иранской оборонной сферы, а также сотрудник контрразведки, сопровождавший поездку. Главным специалистом считают Соруша Мохташами, который специализируется на нейтронных генераторах – важных компонентах для ядерных технологий и оружия.

Журналисты обнаружили, что DamavandTec, консалтинговая компания Калванда, планировала приобрести у России три радиоактивных изотопа – тритий, стронций-90 и никель-63 – каждый из которых строго контролируется. В частности, тритий используется для повышения мощности ядерных боеголовок. Была ли осуществлена поставка, пока неизвестно.

Эксперт по ядерной программе Ирана Дэвид Олбрайт сказал FT, что, по его оценке, иранцы могли интересоваться рентгеновскими трубками для импульсной рентгеновской съемки, которые используются для ядерных испытаний.

Этот визит произошел на фоне подозрительной активности иранских ученых за рубежом и разведывательных опасений о возможном возобновлении ядерной программы Ирана, которая официально была прекращена в 2003 году по решению верховного лидера Али Хаменеи. В Вашингтоне считают, что хотя Тегеран не возобновлял эту программу, он принимал меры, которые могли бы упростить создание оружия в случае необходимости.

Россия официально заявляет о неприемлемости наличия ядерного оружия у Ирана, однако эксперты указывают, что технический обмен с Москвой может быть способом "обозначить" партнерство между странами, которое усилилось после начала войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Причем это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

Также в Иране сказали, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

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