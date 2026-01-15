Иран закрыл свое воздушное пространство и перевел ВВС в состояние повышенной готовности: что происходит

Ночью в четверг, 15 января, Иран закрыл свое воздушное пространство. Это произошло примерно в 00:15 по киевскому времени (01:45 по Тегерану).

Об этом свидетельствуют данные Safe Airspace и Flightradar24. Как передает The Jerusalem Post, власти Ирана выдали NOTAM (Notice to Airmen, то есть сообщение авиаперсоналу) о запрете для всех рейсов, за исключением разрешенных международных прилетов и вылетов.

Веб-сайты отслеживания самолетов показали, что небо над Ираном быстро опустело перед публикацией NOTAM.

Кроме этого, по данным СМИ, военно-воздушные силы КСИР перешли в состояние повышенной готовности, как и Центральное командование ПВО.

Что предшествовало

Незадолго до публикации NOTAM президент США Дональд Трамп провел брифинг в Белом доме, утверждая, ему сообщили о прекращении убийств в Иране.

На вопрос, рассматривает ли Вашингтон все еще возможность военных действий, республиканец ответил: "Мы будем наблюдать за процессом".

Трамп неоднократно угрожал, что Соединенные Штаты отреагируют на ситуацию в Исламской Республике Иран, где с 28 декабря 2025 года продолжаются массовые протесты, если силовики будут казнить активистов.

На данный момент точное количество убитых неизвестно: американская правозащитная группа HRANA (по состоянию на 14 января) подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, а также 18 137 арестов.

Как ранее писал OBOZ.UA, после предупреждений Дональда Трампа Тегеран пригрозил Вашингтону возмездием. На этом фоне, по данным журналистов, американцы якобы вывели часть персонала со своих баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на случай атак.

