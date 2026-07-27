Иран сделал ставку на баллистическую ракету Kheibar Shekan: чем она опасна и каковы её характеристики

Иранская баллистическая ракета Kheibar Shekan является самой интересной разработкой среди всего ракетного арсенала режима аятолл. Она интересна благодаря удачному сочетанию мобильности, твердотопливного двигателя и изменения траектории на заключительном участке полета.

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Об этом сообщает Newsweek. Саму ракету Корпус стражей Исламской революции представил четыре года назад.

Что известно о ракете

Kheibar Shekan переводится как "разрушитель замков". Ракета относится к семейству твердотопливных ракет Fateh и стала одной из самых современных разработок иранской ракетной программы.

По заявлениям Ирана, ракета имеет дальность около 1 450 км, что позволяет потенциально поражать цели на значительной части Ближнего Востока, включая территории за пределами непосредственных границ страны.

Ключевым моментом является её мобильность. По данным открытых источников, ракету можно запускать с передвижных пусковых установок, что затрудняет уничтожение комплексов до момента запуска. Ещё одним важным фактором является скорость её развертывания. Аналитики предполагают, что Иран делает ставку на мобильные ракетные системы, чтобы сохранить возможность наносить удары даже в случае противодействия со стороны противника.

Маневренная боевая часть и сложность перехвата

Еще одной особенностью ракеты является способность боевой частиизменять траекторию на заключительном этапе полета, что может затруднять работу систем ПРО. Ракета имеет боевую часть массой около 550 кг. Однако проверить её характеристики по-прежнему сложно, поскольку все заявления исходят от иранских официальных лиц.

Ориентировочная цена таких ракет значительно ниже стоимости многих западных ракет-перехватчиков. Например, одна ракета-перехватчик SM-6 ВМС США может стоить около 4–5 млн долларов, а ракета PAC-3 MSE для тяжелых ЗРК Patriot – примерно 4–6 млн долларов за единицу. В то же время стоимость иранской ракеты, по оценкам аналитиков, может быть значительно ниже, что может привести к "ценовому истощению" производителей боекомплекта для ПВО и ПРО.

Аналитики пришли к единому мнению: в случае комбинированного ракетно-дронового удара это может создать дополнительную нагрузку на запасы перехватчиков и логистику систем обороны.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией, которое может предусматривать, что королевство будет обогащать собственное топливо для гражданских реакторов без принятия "золотого стандарта" международного надзора. Ранее его не подписывали из-за опасений по поводу войны в Иране и возможного несогласия Конгресса.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Тегеран отклонил предложение Вашингтона о прекращении огня. Ее от США Ирану передал премьер-министр соседнего Ирака. Иранские чиновники заявили, что их не интересуют временные соглашения, оставляющие нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.

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