Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией: что оно предусматривает

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией, которое может предусматривать, что королевство будет обогащать собственное топливо для гражданских реакторов без принятия "золотого стандарта" международного надзора. Ранее соглашение не подписывалось из-за опасений по поводу войны в Иране и возможного несогласия Конгресса.

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Соглашение будет действовать 30 лет, после подписания оно будет передано в Конгресс на рассмотрение. Об этом сообщило издание CNN.

Что известно

Отмечается, что такое соглашение о предоставлении Саудовской Аравии доступа к ядерным технологиям может вызвать споры как внутри страны, так и в целом в регионе Ближнего Востока. Возможность обогащать ядерное топливо теоретически может в конечном итоге привести к созданию ядерного оружия.

Между тем министр энергетики Крис Райт утверждал, что "соглашение соответствует самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения".

Ранее подписание этого соглашения затягивалось из-за опасений по поводу войны в Иране и возможного несогласия Конгресса.

"Прежде чем приступить к обогащению урана, совместная американо-саудовская команда изучит, оправдано ли это и выгодно ли с коммерческой точки зрения, а американцы построят объект без передачи конфиденциальной технологии Саудовской Аравии", — говорится в материале.

Отмечается, что соглашение запрещает Эр-Рияду разрабатывать собственную технологию обогащения или приобретать её у других стран в течение десяти лет.

Кроме того, по словам источников, соглашение содержит ограничения в отношении проверок, которые могут проводиться в отношении саудовской программы, что может вызвать скептицизм у законодателей.

Сторонники соглашения утверждают, что оно откроет выгодный коммерческий рынок для возрожденной ядерной промышленности США, при этом потенциально вытеснив таких конкурентов, как Россия и Китай.

Кроме того, в заявлении министерства энергетики говорится, что соглашение ознаменует начало "многомиллиардного партнерства, которое длится уже много лет", а также утверждается, что соглашение "создаст высокооплачиваемые рабочие места в США и обеспечит долгосрочный экономический рост".

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