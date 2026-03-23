Иран пригрозил США и Израилю 'новыми сюрпризами': медиа узнали детали

Пропаганда Ирана пригрозила Израилю и Соединенным Штатам "сюрпризами в ближайшие дни войны", то есть новыми ударами. Отдельно в Тегеране обратились к американскому президенту Дональду Трампу, посоветовав ему смотреть на "небо, фондовый рынок и цены на нефть".

Видео дня

Соответствующую новость 23 марта опубликовало Tasnim News Agency – иранское пропагандистское информагентство. Оно ссылается на неназванный военный источник.

В Исламской Республике анонсировали "месть"

В Tasnim утверждают, что иранские войска готовы к дальнейшим действиям в войне против "американо-израильского агрессора".

"Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни войны, реализация которых может привести к очень большим результатам", – заявил собеседник агентства.

Трамп сейчас якобы наблюдает за "провалом всех своих военных вариантов" и ищет выход из тупика. Именно поэтому он перенес боевые действия "со своих кораблей-беглецов в социальные сети".

И наступательные, и оборонительные боеприпасы США истощаются, поэтому глава Белого дома "не надеется на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами".

Источник добавил, что обвинения, которыми разбрасывается Трамп, принесли ему "еще больше позора".

"Несмотря на пустые обещания Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо", – повторил военный.

Он посоветовал американскому президенту на некоторое время оторваться от телефона – "его взгляд должен быть сосредоточен только на небе, фондовом рынке и цене на нефть".

Как писал OBOZ.UA:

– 23 марта Дональд Трамп заявил, что после "продуктивных" переговоров с Тегераном он приказал армии прекратить удары по энергетической инфраструктуре на пять дней.

– По словам президента США, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Сейчас это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами – всего в проекте договора существует 15 пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!