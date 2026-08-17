Иран пригрозил наступлением в Ормузском проливе, если дипломатические переговоры с США закончатся неудачей – Reuters

Иран пригрозил перейти к полномасштабному наступлению в Ормузском проливе, если дипломатические усилия по прекращению войны с США провалятся. Тегеран заявил о готовности нанести военный удар, чтобы прорвать американскую морскую блокаду, в то время как Вашингтон требует от Ирана фактически капитуляции.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию высокопоставленного иранского чиновника.

Тегеран готовится к эскалации

По словам иранского чиновника, из-за отсутствия прогресса в переговорах Тегеран решил изменить подход к войне — с оборонительного на "полностью наступательный".

Иранские структуры должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации в Ормузском проливе и более широком регионе. Если дипломатия не даст результата, Тегеран готов принять решение о военных действиях.

"Иран будет готов принять сложные решения и действовать", – заявил чиновник.

Он добавил, что в случае провала дипломатических усилий Иран планирует провести "своевременную и точную" военную атаку, чтобы прорвать американскую морскую блокаду Ормузского пролива.

Переговоры о мире зашли в тупик

Параллельно с военными угрозами Иран и США пытаются договориться о постоянном прекращении войны. Однако переговорный процесс фактически остановился.

Одним из ключевых вопросов остается возобновление движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив. До начала войны через эту стратегическую водную артерию проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал 60-дневный срок для достижения более широкого соглашения. При необходимости этот срок можно было продлить по взаимному согласию.

Документ предусматривал, в частности, ограничение ядерной программы Ирана и отмену американских санкций.

Однако временная договоренность быстро начала рушиться из-за противоречий вокруг контроля над Ормузским проливом.

Иран и США по-разному трактуют соглашение

Тегеран утверждает, что пятый пункт меморандума дает ему право управлять судоходством в проливе, который Иран делит с Оманом.

Вашингтон с такой интерпретацией не согласен.

После этого боевые действия возобновились. Иран начал атаковать суда, которые, по его утверждению, пытались пройти через пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

7 июля Трамп заявил, что заключенная договоренность больше не действует. Иран, в свою очередь, неоднократно обвинял Вашингтон в нарушении собственных обязательств.

Теперь Тегеран выдвинул новое условие для продолжения переговоров. По словам иранского чиновника, США должны в течение ближайших нескольких недель выполнить все положения соглашения. В Иране это называют предварительным условием для дальнейших переговоров.

Иранские посредники должны передать это требование Вашингтону и государствам региона.

Иран отдельно ведет переговоры с Оманом

Параллельно Тегеран ведет переговоры с Оманом о механизме управления Ормузским проливом. Иран заявляет, что стороны приблизились к соглашению, однако переговоры продвигаются медленно.

На этом фоне прозвучало резкое заявление Дональда Трампа об Омане.

"Если Оман станет на пути, мы разбомбим его до чертиков", — сказал президент США в интервью Fox News.

В Омане пока публично не прокомментировали это заявление.

Трамп призвал Иран сдаться

Вашингтон пока не отреагировал на угрозы иранского чиновника о военном наступлении в Ормузском проливе.

В то же время Трамп заявил, что Иран должен прекратить сопротивление США.

"Они должны поднять белый флаг капитуляции", — сказал американский президент.

Таким образом, переговоры между Вашингтоном и Тегераном оказались в ситуации, когда обе стороны выдвигают жесткие условия, а спор вокруг Ормузского пролива остается нерешенным, что является одним из главных препятствий для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Оман, если он станет на пути урегулирования конфликта с Ираном в Ормузском проливе. В то же время Трамп заявил, что не спешит завершать конфликт, и подтвердил существование прямого неофициального канала связи между его администрацией и Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!