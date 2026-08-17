"Если станет на пути": Трамп пригрозил "разбомбить до чертиков" ещё одну страну Персидского залива

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если страна будет препятствовать действиям Вашингтона на фоне войны с Ираном и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. В то же время Трамп заявил, что не спешит завершать конфликт, и подтвердил существование прямого неофициального канала связи между его администрацией и Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Трамп пригрозил Оману ударом

В интервью Трамп заявил, что США могут нанести удары по Оману, если страна "встанет на пути" разрешению конфликта с Ираном в Ормузском проливе.

"Если Оман станет на пути, мы разбомбим его до чертиков", – сказал президент США.

Его угроза прозвучала на фоне попыток договориться о возобновлении судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и другого сырья.

По данным Fox News, Иран на прошлой неделе заявлял, что ведет переговоры с Оманом об открытии пролива. Тегеран традиционно поддерживает тесные контакты с Маскатом, который неоднократно выступал посредником в переговорах между Ираном и западными странами.

США поддерживают прямой канал связи с КСИР

В то же время Трамп подтвердил, что его администрация установила прямой канал связи с Корпусом стражей исламской революции — самой радикальной силовой структурой Ирана.

По словам американского президента, Вашингтон поддерживает контакты с представителями КСИР, несмотря на то, что эта структура играет ключевую роль в военной деятельности Ирана.

"Они хорошие игроки в покер, но они гибнут", – заявил Трамп, комментируя ситуацию с КВИР.

Он также отметил, что не имеет конкретных сроков завершения войны и не спешит ее заканчивать.

"У меня нет графика. Я не спешу", – сказал президент США.

КВИР считается наиболее радикальной частью иранского режима и, по сообщениям, ранее препятствовал проведению переговоров с Вашингтоном.

Трамп призвал Иран сдаться

Американский президент призвал Иран прекратить противостояние с США и капитулировать.

"Они должны поднять белый флаг капитуляции", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Иран не может победить США в нынешнем противостоянии.

Заявления прозвучали накануне истечения срока действия режима прекращения огня между США и Ираном. В то же время Трамп не продемонстрировал готовности торопиться с окончательным завершением боевых действий, заявив, что Вашингтон может продолжать оказывать давление на Тегеран.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одним из главных узлов конфликта: любые длительные перебои в его работе напрямую влияют на международные поставки энергоносителей и мировые цены на нефть.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией США. По его словам, это произойдёт после победы в войне с Ираном.

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