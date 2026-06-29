Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион призналась, что лишь однажды решилась на процедуру омоложения, однако этот опыт едва не привел к серьезным проблемам со здоровьем. По словам артистки, после укола ботокса у нее опустилось веко, а один глаз почти перестал открываться.

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Об этом 67-летняя певица рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам артистки, пережитый страх навсегда отбил у нее желание экспериментировать с внешностью.

Несмотря на многочисленные комплименты по поводу внешности, Фалион уверяет, что секрет ее внешнего вида – не дорогой уход, а скорее хорошая наследственность. Артистка смеется, что даже кремами пользуется нерегулярно: "Да мне уже 68 лет! Удивляюсь, когда говорят, что хорошо выгляжу. Но, если так, то, наверное, все-таки генетика. Потому что бывает, куплю хороший крем, а потом он просто стоит на полке – забываю о нем".

Впрочем, примерно полтора года назад она все же решила попробовать ботокс. Результат оказался настолько неудачным, что, по словам артистки, она поклялась больше не соглашаться на что-то подобное: "Как-то решила попробовать ботокс. И больше не хочу. У меня все получилось настолько неудачно, что я даже испугалась: веко опустилось, один глаз почти не открывался – чуть не ослепла. После этого сказала себе: никогда больше. Да и вообще... Кого я хочу удивить?".

Артистка говорит, что ее отношение к внешности и материальным вещам изменилось. Она больше не гонится за модой и не тратит деньги на лишние покупки: "Ничего уже не хочу. Одежды хватает, платьев столько, что уже и переносить некуда. Самое главное – чтобы были здоровье, работа, семья и возможность петь". По мнению Фалион, настоящее счастье заключается не в дорогих вещах или громких событиях, а в умении замечать простые радости: "Счастье просто так не приходит, его нужно уметь создавать. Не стоит всю жизнь ждать, что кто-то сделает тебя счастливым. Захотелось чего-то вкусного – приготовьте. Устали – позвольте себе поспать подольше. Зацвел во дворе цветок – остановитесь и полюбуйтесь. На самом деле жизнь состоит из маленьких радостей".

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Полное интервью с Натальей Фалион читайте на OBOZ.UA здесь.

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