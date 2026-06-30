Согласно КМИСовскому опросу, повысился с 69% (3 года назад) до 83% (сейчас) удельный вес считающих нужным перезагрузить Верховную Раду после войны.

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Щодо уряду – маємо відповідний ріст з 47% до 74%, щодо президента – з 23% до 67%, тож за необхідність когось нового – в цілому по країні дві третини.

Хоча довіряють президентові 61%.

Втім, і серед тих, хто діючому президентові "скоріше довіряє", більшість (68%) бажає його заміни після війни, та й навіть із тих, хто "довіряє повністю", таке бажання висловлюють 33%.

Отже, довіряють, але при цьому не дуже затримують. Тобто готові ризикнути.

Ну а серед тих, хто президентові не довіряє – і "скоріше", і "зовсім", – зміни його хочуть взагалі 94-97%.

Хоч послідовно, нема питань.

(Опитування КМІС відбувалося з 7 травня по 3 червня 2026 року через телефонні інтерв'ю у всіх підконтрольних урядові регіонах України. Було опитано 1000 громадян України у віці 18 років і старше).

До речі, підписання мирної угоди й наступні вибори можуть відбутися вже цьогоріч: українськи політики фактично ведуть потрохи передвиборчу кампанію, а Путін знову запрошує американських "Вітькоффа й Зятькоффа" і щодо можливої зустрічі з президентом України тепер називає не Москву, а Мінськ…