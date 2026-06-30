Графики отключений электроэнергии вернули: как украинцам выключают свет 30 июня

В Украине во всех регионах вовторник, 30 июня, введены почасовые графики отключения электроэнергии. Они будут действовать не полные сутки, ограничения применят с 17:00 до 22:00. Впрочем, это не означает, что у всех потребителей не будет света по 5 часов – в объявленное время одновременно будут отключать от 0,5 до 1 очереди потребителей, а большинство отключений продлится по 1-3 часа.

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Об общем режиме отключений на 30 июня объявили в "Укрэнерго". Подробные графики для каждого региона публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 30 июня: главное, что нужно знать

Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Общий объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди .

с будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Общий объем ограничений составит . Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

с будут действовать графики ограничения мощности. В Министерстве энергетики признали, что из-за жары в энергосистеме возник дефицит , поэтому ведомство срочно изменяет работу генерации.

, поэтому ведомство срочно изменяет работу генерации. Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Украинцам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго (полный список – ниже).

Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице по-прежнему применяются индивидуальные графики отключений света, поэтому обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Отключения не запланированы для большинства групп. Отключения будут длиться по 2-3,5 часа. Свет будут отключать следующим образом:

подгруппа 1.2 – 18:00-20:00;

– 18:00-20:00; 2.1 – 17:00-20:30;

– 17:00-20:30; 3.1 – 20:00-22:00.

Полтавская область

Графики применяются в разном объеме в зависимости от времени. Так, с 17:00 до 18:00 будет отключаться 0,5 очереди, с 18:00 до 20:00 – 1 очередь, а с 20:00 до 22:00 – снова 0,5 очереди. Одно отключение продлится 1-2 часа.

Львовская область

Отключения запланированы для трех групп. Света не будет по 1,5-2 часа.

Ивано-Франковская область

Отключения будут больше, чем у половины групп. При этом одно обесточивание будет длиться не более чем по часу.

Как рассказал директор по эксплуатации и обслуживанию сетей "Прикарпатьеоблэнерго" Богдан Васечко, жаркая погода существенно влияет на работу энергосистемы. Из-за высоких температур увеличивается потребление электроэнергии, люди активнее используют кондиционеры, вентиляторы и другие энергоемкие приборы.

Кроме того, жара снижает пропускную способность электросетей. "Высокие температуры приводят к перегреву оборудования, в частности силовых трансформаторов, что ограничивает возможность передачи электроэнергии от источника к потребителю", – сказал Васечко.

Закарпатская область

Отключения затронут 4 подгруппы. Обесточивания будут длиться по 1,5-2 часа.

В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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