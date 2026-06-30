Графики отключений электроэнергии вернули: как украинцам выключают свет 30 июня
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В Украине во всех регионах вовторник, 30 июня, введены почасовые графики отключения электроэнергии. Они будут действовать не полные сутки, ограничения применят с 17:00 до 22:00. Впрочем, это не означает, что у всех потребителей не будет света по 5 часов – в объявленное время одновременно будут отключать от 0,5 до 1 очереди потребителей, а большинство отключений продлится по 1-3 часа.
Об общем режиме отключений на 30 июня объявили в "Укрэнерго". Подробные графики для каждого региона публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения света 30 июня: главное, что нужно знать
- Для бытовых потребителей: с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) для всех категорий потребителей. Общий объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди.
- Для промышленности и бизнеса: с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
- В Министерстве энергетики признали, что из-за жары в энергосистеме возник дефицит, поэтому ведомство срочно изменяет работу генерации.
- Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. Украинцам настоятельно рекомендуется следить за точными графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго (полный список – ниже).
Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице по-прежнему применяются индивидуальные графики отключений света, поэтому обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
Отключения не запланированы для большинства групп. Отключения будут длиться по 2-3,5 часа. Свет будут отключать следующим образом:
- подгруппа 1.2 – 18:00-20:00;
- 2.1 – 17:00-20:30;
- 3.1 – 20:00-22:00.
Полтавская область
Графики применяются в разном объеме в зависимости от времени. Так, с 17:00 до 18:00 будет отключаться 0,5 очереди, с 18:00 до 20:00 – 1 очередь, а с 20:00 до 22:00 – снова 0,5 очереди. Одно отключение продлится 1-2 часа.
Львовская область
Отключения запланированы для трех групп. Света не будет по 1,5-2 часа.
Ивано-Франковская область
Отключения будут больше, чем у половины групп. При этом одно обесточивание будет длиться не более чем по часу.
Как рассказал директор по эксплуатации и обслуживанию сетей "Прикарпатьеоблэнерго" Богдан Васечко, жаркая погода существенно влияет на работу энергосистемы. Из-за высоких температур увеличивается потребление электроэнергии, люди активнее используют кондиционеры, вентиляторы и другие энергоемкие приборы.
Кроме того, жара снижает пропускную способность электросетей. "Высокие температуры приводят к перегреву оборудования, в частности силовых трансформаторов, что ограничивает возможность передачи электроэнергии от источника к потребителю", – сказал Васечко.
Закарпатская область
Отключения затронут 4 подгруппы. Обесточивания будут длиться по 1,5-2 часа.
В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:
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