США больше не хотят быть нейтральным посредником и встают на сторону Украины, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты изменили свою официальную позицию в отношении войны России против Украины и больше не позиционируют себя как нейтрального посредника. Вашингтон впервые закрепил в совместном международном документе поддержку территориальной целостности Украины, а также готовность продолжать военную и энергетическую помощь и ужесточать санкции против России.

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Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции на саммите Франция – Италия в городе Антиб. По его словам, Вашингтон изменил геополитический курс и кардинально пересмотрел свою роль в российско-украинской войне.

США впервые официально отказались от роли нейтрального посредника

По словам французского президента, в ходе международных переговоров Соединенные Штаты согласовали текст документа, подтверждающего изменение их позиции в отношении войны в Украине.

Макрон подчеркнул, что Вашингтон больше не рассматривает себя как нейтральную сторону конфликта, а открыто поддерживает Украину вместе с европейскими союзниками.

"Большая семерка способствовала важному восстановлению сближения наших партнеров в Эвиане, с одной стороны, на уровне Украины, где Соединенные Штаты впервые подтвердили в тексте, что они больше не являются нейтральными посредниками", – заявил Макрон.

Вашингтон подтвердил дальнейшую поддержку Украины

Как отметил президент Франции, новый документ содержит не только политическую декларацию, но и конкретные обязательства Соединенных Штатов.

Речь идет о продолжении военной помощи Украине, поддержке энергетического сектора и дальнейшем усилении санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Они вместе с нами поддерживают территориальную целостность Украины, оказывают военную и энергетическую поддержку, а также поддерживают санкции против России", – подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, эти решения свидетельствуют об укреплении единства между союзниками Украины.

Макрон заявил о сближении позиций партнеров

Французский лидер подчеркнул, что принятые договоренности стали результатом сближения позиций государств-партнеров в ходе международных консультаций.

По его мнению, общая позиция стран Запада в отношении поддержки Украины остается важной предпосылкой для дальнейшего давления на Россию и укрепления европейской безопасности.

В то же время Макрон подчеркнул, что поддержка Украины охватывает не только военную сферу, но и помощь в энергетической отрасли, а также продолжение санкционной политики в отношении государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп оценил позицию Зеленского в войне с Россией. Он заявил, что президент Украины, несмотря на затянувшуюся войну, "достаточно хорошо справляется" и, по крайней мере, не сдаёт своих позиций. Трамп такженазвал Зеленского мужественным, а украинцев – замечательными людьми и настоящими бойцами.

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