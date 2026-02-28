Иран полностью закрывает свое воздушное пространство на фоне атак Израиля: что известно о ситуации. Фото и видео

Иран в ночь на 28 февраля объявил о закрытии своего воздушного пространства на фоне израильской атаки по территории страны. Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место.

В Тегеране прогремели взрывы вблизи ключевых государственных объектов. Об этом сообщает The Associated Press.

В результате ударов были атакованы резиденция президента Ирана, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции, а также аэропорт в Тегеране. Иранская сторона официально подтвердила перевод верховного лидера Али Хаманеи в безопасное место за пределами столицы.

Атаку называют совместной операцией Израиля и США, однако официальных заявлений со стороны Вашингтона об участии в ударах пока нет.

Закрытие воздушного пространства свидетельствует об опасениях дальнейшей эскалации и новых ударов по стратегическим объектам страны. Ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

