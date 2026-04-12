В Исламабаде начался второй этап переговоров между США и Ираном: что известно

США и Иран начали второй раунд переговоров в Исламабаде (Пакистан), пытаясь сблизить позиции для заключения многокомпонентного соглашения. Встреча является трехсторонней, поскольку пакистанские официальные лица выступают в роли посредников.

Ко второму этапу переговоров стороны приступили ночью в воскресенье (по местному времени). Первый длился более семи часов (с паузами), передает CNN со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

Общий тон и результаты диалога были в целом положительными, сообщили журналистам пакистанские источники, но вопрос контроля над Ормузским проливом до сих пор оставался препятствием к взаимопониманию.

Что известно об обсуждениях

Пока Иран и Соединенные Штаты не достигнут "общей рамочной договоренности" для продолжения переговоров, статус Ормузского пролива будет оставаться неизменным, сообщил CNN источник в иранской службе безопасности.

По словам собеседника, американская сторона выдвинула "чрезмерные требования" по многим вопросам, включая жизненно важный водный путь.

"Иран не спешит", – сказал чиновник, добавив, что Тегеран уведомил Вашингтон, что до достижения рамочных соглашений "статус Ормузского пролива будет оставаться неизменным" и что "даже согласованное количество кораблей не сможет пройти".

Источник предупредил, что если американские переговорщики не будут смотреть на этот вопрос "с реалистичной точки зрения", пролив останется заблокированным.

Также в Тегеране утверждают, что они якобы имеют возможности для закрытия Ормузского пролива. Если совместного решения не будет, Штаты "повторят свой просчет", который будет "в ущерб Америке".

Кто представляет США и Иран на переговорах в Пакистане

Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В Исламабад еще приехали спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, двое советников Вэнса Эндрю Бейкер и Майкл Вэнс. К переговорам привлечены эксперты "из соответствующих предметных областей", заявили в Белом доме. Часть экспертов находится в Пакистане, часть работает удаленно из Вашингтона.

В состав делегации Ирана входит 71 человек, включая официальных представителей, экспертов, сотрудников служб безопасности и СМИ. Во главе спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и переговорщик Али Багери Кани.

– По результатам первого раунда делегации Вашингтона и Тегерана обменялись письменными текстами, в которых изложены вопросы для обсуждения. После этого переговоры перешли на "стадию экспертного уровня".

– Город Исламабад на фоне приезда иностранных гостей находится в состоянии беспрецедентной изоляции: на улицы выведены тысячи военных для обеспечения безопасности делегаций США и Ирана.

