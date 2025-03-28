Иран направил Трампу официальный ответ на предложение о новом ядерном соглашении

Иран ответил на письмо президента США Дональда Трампа верховному лидеру страны аятоллы Али Хаменее с предложением переговоров по новому ядерному соглашению. Свой официальный ответ Тегеран передал Белому дому через Оман.

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Об этом сообщило иранское государственное медиа Irna. Издание ссылается на министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

По его словам, официальный ответ содержит изложение позиции Ирана по поводу текущей ситуации и самого обращения Трампа. Никаких других деталей министр не раскрыл.

Арагчи подчеркнул, что позиция Ирана остается неизменной – Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном из-за политики "максимального давления" и военных угроз со стороны США.

Однако иранский министр отметил, что косвенные переговоры, которые велись при предыдущих администрациях США, могут продолжаться. Он подтвердил, что они и сейчас ведутся, в частности через посредство Франции, Германии и Великобритании.

"При обстоятельствах, когда существует "максимальное давление", никто в здравом уме не вступит в прямые переговоры. Их формат всегда актуален в дипломатических отношениях. Пока наша тактика и метод – косвенные переговоры", – подчеркнул политик.

Напомним, более недели назад президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключить новый договор об иранском ядерном потенциале. На это Трамп отпустил Тегерану два месяца времени.

Министр иностранных дел Аббаса Арагчи заявил, что письмо Трампа содержало "скорее угрожающую позицию".

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменее, верховному лидеру страны, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

Позже и президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не желает вести переговоры с Трампом, когда тот ему угрожает. Он также сказал, что президенту США "должно быть стыдно за то, что он сделал" с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным The New York Times, Иран по-прежнему находится на пороге ядерных возможностей и ищет ускоренный способ производства ядерного оружия.

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