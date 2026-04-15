Иран использовал китайский спутник для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке – FT

Иранский режим тайно приобрел китайский спутник, который предоставил Тегерану новые возможности для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Спутник, известный как TEE-01B, был приобретен Воздушно-космическими силами КСИР в конце 2024.

Списки координат с отметками времени, спутниковые снимки и анализ орбит показывают, что иранские войска использовали спутник для слежки за ключевыми военными объектами США. Об этом сообщает Financial Times.

Китай помогал бомбить базы США

Космический аппарат TEE-01B был построен и запущен китайской компанией Earth Eye Co, которая, по ее словам, предлагает "доставку на орбиту" – малоизвестную экспортную модель, в рамках которой космические аппараты, запущенные в Китае, передаются зарубежным заказчикам после выхода на орбиту.

В рамках соглашения КСИР был предоставлен доступ к коммерческим наземным станциям, эксплуатируемым компанией Emposat, базирующейся в Пекине и предоставляющей услуги управления спутниками и передачи данных по всей стране, имея глобальную сеть, охватывающую Азию, Латинскую Америку и другие регионы.

Использование Корпусом стражей исламской революции спутника китайского производства во время войны, в ходе которой Тегеран неоднократно наносил удары ракетами и беспилотниками по своим соседям, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность во всем регионе. Китай является крупнейшим торговым партнером стран Персидского залива и крупнейшим покупателем их нефти.

Спутник вел наблюдения за странами Ближнего Востока

Согласно данным бортовых журналов, спутник запечатлел авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские самолеты на базе были атакованы. Пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения.

Спутник также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании и объектами, расположенными вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропорта Эрбиля, Ирак, примерно в то время, когда Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за нападения на объекты в этих районах.

Среди других районов, находившихся под наблюдением спутника, были Кэмп-Бьюринг и авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте, военная база США Кэмп-Лемонье в Джибути и международный аэропорт Дукм в Омане.

В зону наблюдения за гражданской инфраструктурой стран Персидского залива вошли контейнерный порт Хор-Факкан и электростанция и опреснительный завод Кидфа в Объединенных Арабских Эмиратах, а также предприятие "Альба" в Бахрейне – один из крупнейших в мире алюминиевых заводов.

Что известно о спутнике

Спутник TEE-01B способен получать изображения с разрешением примерно в полметра, что сопоставимо с высококачественными коммерчески доступными спутниковыми снимками западных стран. Он представляет собой значительное улучшение внутренних возможностей Ирана и позволит аналитикам идентифицировать самолеты, транспортные средства и изменения в инфраструктуре.

В отличие от этого, самый передовой военный спутник Корпуса стражей исламской революции Noor-3, по оценкам Ирана, способен получать изображения с разрешением около 5 метров, что является улучшением по сравнению с 12-15-метровыми изображениями системы Noor-2, но все еще примерно на порядок менее точным, чем китайский спутник.

На своем сайте компания заявляет, что спутник предназначался для использования в "сельском хозяйстве, мониторинге океана, управлении чрезвычайными ситуациями, контроле за природными ресурсами и муниципальном транспорте".

Напомним, иранское правительство представило предварительную оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре и экономике страны в результате недавних военных ударов США и Израиля. Согласно официальному заявлению Тегерана, сумма убытков составляет порядка 270 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты, Иран и посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют продолжить переговоры в ближайшие дни. Они пытаются сократить разногласия и выйти на соглашение о завершении войны до 21 апреля, когда истекает режим прекращения огня.

