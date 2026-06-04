Иран атаковал международный аэропорт Кувейта, есть жертва и десятки раненых: момент удара попал на видео

3 июня Иран нанес удар по международному аэропорту Кувейта. От атаки дрона-камикадзе погиб один человек, еще десятки человек получили ранения.

Видео дня

Дрон попал в Терминал 1 международного аэропорта Кувейта, который является главным пассажирским терминалом страны. Об этом сообщает Reuters.

Момент удара попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как утром дрон-камикадзе попадает в здание.

В результате удара пострадала инфраструктура аэропорта. По данным кувейтских властей, атака привела к гибели человека. Вместе с тем ранения получили более 60 человек.

Атаки Ирана на Кувейт: последние новости

В конце мая Иран атаковал ракетами американскую авиабазу Али Аль-Салем, расположенную в Кувейте. Для атаки использовали ракеты типа "Фатех-110".

Из-за атаки пострадали пятеро американских военных. Раненые военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии, их травмы легкие.

По данным источников, кувейтские силы ПВО перехватили одну ракету. Однако ее обломки повредили несколько зданий на территории объекта. Также системы ПВО сбили один беспилотник, еще один дрон получил критические повреждения и выбыл из строя.

Еще ранее, из-за иранских обстрелов погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел Кувейта. Гибель правоохранителей подтвердили официально, однако детали происшествия не раскрыли.

По имеющейся информации, сотрудники МВД погибли при выполнении служебных задач. Обстоятельства их смерти сейчас выясняются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!