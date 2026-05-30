Иран атаковал авиабазу в Кувейте, ранены американцы – Bloomberg

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. Атака была совершена ракетами"Фатех-110".

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. В результате атаки были ранены пятеро американских военных, а также серьезный ущерб нанесен американским ударным беспилотникам MQ-9 "Жнец".

Что известно

Как сообщается, кувейтским зенитчикам удалось перехватить одну ракету, но обломки повредили несколько зданий. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, они получили ранения легкой степени тяжести .

Был также уничтожен один беспилотник, другой был выведен из строя из-за серьезных повреждений.

Центком ВС США об атаке не сообщил. Издание пишет что удар произошел на фоне рассмотрения США соглашения о продлении прекращения огня, которое действует с апреля, хотя стороны совершали атаки в течение этого времени.

Дополнительно, по информации издания, антииранская операция истощила американские запасы крылатых ракет JASSM и "Томагавк", а также боекомплекта к тяжелым зенитно-ракетным комплексам Patriot и сверхтяжелым противоракетным системам THAAD.

В частности, согласно последней информации Министерства обороны США, в результате антииранской операции США и Израиля потери американских войск составили 14 военнослужащих убитыми и 409 раненых.

Что известно о ракете "Фатех-110"

Заметим, что"Фатех-110" – иранская баллистическая ракета малой дальности, которая может нести боеголовку весом 500 килограммов. Комплекс представляет собой глубоко модифицированную версию советского тактического комплекса "Луна", 1961 года выпуска.

По данным Центра стратегических и международных исследований, Тегеран запустил более 1850 таких ракет по целям в регионе с начала войны 28 февраля.

Напомним, в результате последней атаки Ирана по Кувейту погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Тогда Иран нанес по стране комибнованой ракетно-дроновой атаки .

Как сообщал OBOZ.UA, в марте над Кувейтом серьезный инцидент с американской авиацией. Сразу три истребителя ВВС США F-15 были сбиты в результате дружественного огня систем противовоздушной обороны союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!