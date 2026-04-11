'Имеет одни из лучших технологий в мире': в Британии заявили, что Украина может сыграть полезную роль в Ормузском проливе

Министр по делам ветеранов Великобритании Аль Карнс заявил, что Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Чиновник высоко оценил украинские технологии беспилотников как одни из лучших в мире.

Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters во время своего визита в Киев, в пятницу, 10 апреля. По словам чиновника, его визит должен был заверить, что война в Украине остается главным приоритетом Великобритании.

"Украина имеет одни из лучших технологий в мире, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим против беспилотников "шахед", вплоть до Ормузского пролива", – сказал Аль Карнс во время визита в Киев в пятницу.

Что сказал чиновник

Несмотря на то, что официальный Лондон предоставляет финансирование, обучение и военную помощь Украине, Карнс сказал, что Великобритания также может многое перенять из украинских инноваций на поле боя, в частности в технологии беспилотников, использовании данных и искусственного интеллекта.

"Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее", — сказал чиновник, призвав Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы захватить часть мирового рынка, а также способствовать их развитию с союзниками по НАТО.

Украина уже экспортирует свои дроны

Агентство сообщает, что Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя свое оружие как дипломатический рычаг влияния на союзников. Однако некоторые руководители отрасли жаловались, что Киев медлит с одобрением лицензий и рискует потерять возможность, которую предоставила война в Иране.

"Украине нужно ускорить наращивание своих экспортных возможностей. Я все еще считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет", – подчеркнул Карнс.

В Великобритании есть завод по производству украинских беспилотников-перехватчиков, строительство которого началось в феврале. Еще одна украинская военно-техническая компания со штаб-квартирой в Великобритании, UForce, производит морской беспилотник "Магура", отмечает агентство.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 9 апреля, провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили военные варианты и логистику в Ормузском проливе .

Как сообщал OBOZ.UA, сам американский презиеднт назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. По его словам, обеспечение свободного судоходства там является частью будущего "соглашения" между Вашингтоном и Тегераном, а также требует прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через пролив.

