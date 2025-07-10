Игра Трампа в "прекращу-возобновлю поставки оружия Украине и хорошего-плохого Путина" будет иметь интересное продолжение. Интервью с Бессмертным

Еще недавно Дональд Трамп выражал пессимизм относительно шансов Украины в войне против России, а теперь уверяет президента страны Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько военной помощи, сколько только смогут себе позволить. В Госдепе подтверждают возобновление поставок оружия Украине и заявили, что Трамп "решительно настроен" в вопросе поддержки Киева. А WSJ пишет, что Трамп рассматривает отправку дополнительной системы Patriot Украине, чего не было все эти месяцы его второго президентства.

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"Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Нам не безразлично к этим людям. Важно, чтобы у них было все необходимое. Президент глубоко обеспокоен".

После этого заявления Пентагон выступил с отдельным комментарием, в котором официальный представитель ведомства Шон Парнелл объявил, что президент США приказал передать Украине еще больше оборонительного вооружения. Хотя еще 7 июля те же спикеры Пентагона объясняли паузу в поставках пересмотром стратегии США по глобальным военным поставкам. Быстро пересмотрели, получается? И похоже, что "переосмыслению" способствовал Путин во время последнего телефонного разговора с хозяином Овального кабинета.

Сам Трамп заявил, что изучает законопроект об "очень жестких" санкциях против России, который уже некоторое время находится в Сенате, добавляя: "Путин ведет себя с людьми недостойно. Поэтому мы посылаем в Украину определенное оборонительное вооружение. Я это одобрил. Путин, осыпает США ерундой. Звучит красиво, но, оказывается, ничего не значит".

В то же время президент США делает вид недоумения, когда его спрашивают об авторе решения заморозить помощь. "Не знаю. Может, вы мне скажете?" — ответил он журналистам. Классика трамповского жанра: кто-то нажал на тормоза, но кто именно — никто не знает. Все притворяются удивленными, будто им только что показали карту Украины.

Теперь главный вопрос — надолго ли мы будем созерцать этого нового, прозревшего Трампа?

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Дональд Трамп очень недоволен Путиным. Кажется, впервые мы услышали из уст американского лидера слова, что Путин и Россия убивают украинцев и поэтому им надо помочь оружием для обороны. Так что, имеем какое-то прозрение? Путинская стратегия пустых обещаний мира зашла в тупик, и Трамп теряет терпение? Или это все-таки это игра, и он через некоторое время и уступки со стороны Кремля будет гнуть свою линию: Путин — друг, партнер, а РФ – территория, где можно заработать триллионы?

– Надо отделять информационный шум от реального хода событий. С точки зрения тактики, для Трампа озвучить прекращение поставок до разговора с Путиным – элемент переговорного процесса. Мы не знаем, действительно ли что-то останавливали. Потому что фраза в стиле "самолеты уже над Польшей разворачивались" – скорее для поэтического или даже песенного жанра, чем для аналитики.

– Но Украина сразу вызвала американских дипломатов в тот же день, как только появилась эта информация.

– Такие вызовы явление не новое. Но обратите внимание, что информационная эпопея длилась более двух недель. И что интересно – реакция украинского военно-политического руководства была спокойной. Не типичной. А теперь давайте посмотрим, какие сюжеты возникли параллельно. Например, появилась публикация в Bild об обращении Украины к Германии с перечнем вооружения. И странным образом этот перечень почти полностью совпадает с тем, что якобы было приостановлено. Теперь сравним этот список с тем, что поставлено на производство в Европе – и получим почти идентичную картину. Здесь уже не об "остановили" речь идет, а о вполне реальной ревизии приоритетов.

И еще один аспект, который часто забывают: если взять эту номенклатуру (кроме "джавелинов") – то она в дефиците. Там даже цифры приведены – чего и сколько не хватает для собственных нужд США. И параллельно американцы отмечают о продолжении помощи Израилю. А в нынешней ситуации – мы видим, что обострение на Ближнем Востоке будет, и никаких мирных переговоров в ближайшей перспективе не предвидится. Так что я бы три четверти всей этой "остановки-приостановки" отнес к информационному полю. И еще: мы видели просто сюрреалистическую путаницу — то решение принял заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, то министр обороны Гегсет, то сам Трамп. То "я ничего не знал", то "я все восстановил", то "будет еще больше". То есть – типичный Трамп.

– Так вы считаете, что это просто эксцесс исполнителя? Мол, кто-то где-то сказал лишнее, что-то не так воспринял – и понеслось?

– На две трети – это информационная игра. Но где-то там, в той одной трети, она действительно разоблачила провалы исполнителей. И это не первый и не последний раз. Документы, недавно опубликованные The Wall Street Journal и The Economist, показывают: средства в объеме 10 миллиардов долларов, выделенные еще при Байдене, до сих пор "висят в воздухе" – под них даже не сделаны заказы. Это – классическое головотяпство. Я уже не говорю о профессионализме. Вернее, его отсутствии. Да, возможно, там есть какие-то планы. Но какие могут быть планы, когда утром одно, вечером — другое? Вы спросили, прозрел ли? Да нет, это всего лишь тактический ход. Инструмент, которым Трамп пользуется постоянно. И вот эти шараханья — туда-сюда – они и есть суть того, что мы сейчас видим в администрации Трампа. Поэтому повторю еще раз: по моему убеждению, это первый тактический шаг в сторону Украины. Но рассчитывать на то, что он будет выдержан как стратегическая и последовательная линия – я очень сомневаюсь.

– То есть эти заявления, которые сейчас раздает Трамп последние 2–3 дня — что Путин плохой со всех сторон, что он убивает украинцев, и что США дадут Украине столько оружия, сколько нужно для защиты... Это же звучит как полная смена нарратива. И тут еще интересная новость: глава ЦРУ Джон Рэдклифф заявил, что готов предоставить Трампу доказательства использования Россией химического оружия в Украине. Это впервые. Не кажется ли вам, что это уже нечто большее? Возможно, это послание Путину: если не пойдешь туда, куда мы тебе говорим, – мы раскрутим тему, например, химоружия. А это уже совсем другой уровень, особенно если США наконец официально подключатся к процессу.

– Такие инструменты давления крайне серьезные. Если уж говорить конкретно о химоружии – здесь вопрос не только в факте. Посмотрите, как Россия обращается с военнопленными, с гражданскими, с похищенными детьми. Это системное. Они подменяют гражданских на военных в списках обмена – это же международное преступление. Это терроризм. Гражданские – не комбатанты. Их похищение – это не война, это преступление против человечности. А значит, они – террористы. И эти московские уроды манипулируют этим как хотят – на переговорах, в обменах, в медиа. И главное – не допускают туда Международный комитет Красного Креста. А для чего? Чтобы именно это тонкое, но принципиальное отличие – между военнопленным и заложником – нельзя было юридически зафиксировать. И они маскируют это все гвалтом в стиле "смотрите, сколько людей мы отдали". Классические российские методы.

Поверьте, американские разведки – ЦРУ, военно-морская, космическая – имеют более чем достаточно информации, чтобы показать Москве ее место. Как она нарушает санкции, как она попирает международное право, как совершает преступления. Более того – даже те расследовательские структуры, которые были распущены при Трампе, сейчас восстановлены на уровне Европейского Союза. И все эти данные никуда не делись. Они накапливаются.

– Как вы считаете, Трамп и дальше будет вытаскивать из шляпы, как фокусник, "зайчиков"? Типа – химическое оружие, еще что-то. Чтобы пугать Путина и заставлять его двигаться? Или, наоборот, при определенных обстоятельствах Путин снова станет партнером, с которым Трамп захочет иметь дело?

– Ну вот возьмите хотя бы этот последний эпизод. Только Трамп "нажал" – и сразу из Москвы прилетело заявление: "Мы готовы к третьему раунду переговоров". Это же все про стиль. Не стратегия, а игра. И чем дальше, тем больше она напоминает вульгарный театр с плохими актерами и избитым сценарием.

– Но накануне имеем самую большую атаку дронов из РФ, а Луцк уничтожали "Кинжалами". Не очень похоже, что Путин воспринял слова Трампа и собирается притормозить.

– А это еще одно доказательство, господин Роман. Всегда так было. Только готовятся какие-то переговоры или встречи – сразу начинается силовое давление: обстрелы, диверсии, провокации. Весь набор. Российская Федерация давно действует по этому сценарию. Надо отключить "украинский режим мышления" – знаете, тот, где мы пытаемся анализировать ситуацию через мораль, право и человечность. Это дикари с фюрером-террористом во главе. И пытаться к ним применять наши мерки, ожидать логики или хоть какого-то приличия – это просто обманывать себя наперед.

– Хорошо, тогда вернемся к Трампу. Чего все же ждать дальше?

– Ну, во-первых, президент США уже успел назвать заявления Путина "чушью". Но за этой "чушью" — вполне конкретные фразы, которые Путин провозглашал. Скажите, вы когда-нибудь слышали от Трампа, или от Гекседа, или даже от Рубио четкий ответ на то, что Путин объявляет своей целью устранение "первопричины"? Никто из них этого не комментирует. А если бы какой-то журналист прямо спросил Трампа: "Вот Путин говорит, что хочет устранить первопричину. Что он имеет в виду?" — то, поверьте, мы бы услышали или слезы, или смех. А скорее – смех сквозь слезы. А если к этому добавить еще формулировки о "законных интересах территориальной целостности России", или "неделимость глобальной безопасности" – то становится очевидно, что мы имеем дело с очень специфическими лицами, с очень специфической командой. Вот почему я с самого начала говорил, что это – информационная игра.

Если посмотреть на ведущие американские и британские медиа последних недель – New York Post, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, не говоря уже о специализированных – Foreign Affairs, Telegraph – все они били в одну точку – обращения к Трампу: "Вас, господин президент, водят за нос. Если не измените позицию – проиграете. Вы преуспели в одном, втором, третьем. Но должны помочь Украине, иначе получите новый Афганистан". И обратите внимание: новый командующий силами НАТО в Европе, да и многие другие американские военные заявляют: "Украина может победить". Этот тезис буквально зашит в информационное пространство. Но сам Трамп ничего не читает. Тем не менее давление формируется – информационное, политическое, общественное. И его команда, которая живет по проекту 2025 как по инструкции, все равно вынуждена рефлексировать. Потому что общественное настроение в США сегодня – точно не в пользу Трампа.

Американский народ на стороне Украины. И парадоксально, но при Байдене из-за медиакампании Трампа поддержка Украины немного падала. А сейчас растет. И вот скоро республиканцы начнут выдвигать своих кандидатов на праймериз. А в Конгресс и Сенат выборы уже через год. И что? Многие из нынешних сенаторов и конгрессменов-республиканцев уже заявили, что не будут идти на переизбрание. Потому что понимают: после Трампа шансов нет. Поведение республиканцев в Конгрессе их просто уничтожило. Вот вам и политическая реальность. Добавьте сюда еще Илона Маска и его "партию" – ну все, полный букет.

– Что интересно – среди избирателей Республиканской партии большинство выступает за максимальное давление на Россию. Это может повлиять на Трампа? Или там исключительно свое видение мира и все?

– Может повлиять – и уже влияет. И это будет еще серьезнее. Потому что американцы хоть и своеобразные, но демократию усваивают еще с молоком матери. И это всегда имело влияние. Такое, что даже президенты добровольно уходили в отставку – понимая, что без поддержки общества ты не президент. Трамп сейчас имеет преимущество только в одном сегменте – иммиграционная политика. Там 1–2% плюса. Все остальное сыпется. Особенно после принятия его "большого и красивого закона". Потому что этот закон отменяет целый ряд программ – в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты. А еще давит на штаты, чтобы те урезали собственные социальные инициативы. Не говоря уже о госслужащих. В США давно не было такого, чтобы люди массово выходили на защиту работников государственного сектора. А сейчас – массовые увольнения. Около 200 тысяч человек ушли или были уволены. Для такой страны – это шок. Как видно, даже республиканцам он не заходит.

– Относительно Маска с его новой партией. Он уже даже объявил планы: хочет взять несколько мест в Палате представителей и Сенате на предстоящих выборах через год. Начал активно: ресурсы у него есть, медийность — колоссальная, поэтому раскрутить политическую силу у него, вроде бы, не должно было бы быть проблемой. Но это – Соединенные Штаты, где двухпартийная система имеет не просто политическую, а историческую основу. Насколько, по вашему мнению, он способен не разрушить, но хотя бы изменить политический ландшафт? Потому что Трамп, конечно, уже заявил, что Маск "сошел с ума", ну, как всегда. Но самого Маска это, похоже, не останавливает – он атакует и очень оживляет ситуацию.

– Идея, что новая партия Маска разрушит двухпартийность — это скорее мечта, чем сценарий. Вы справедливо подчеркнули – в США традиция часто сильнее формального права. Там двухпартийная модель — это уже не политический инструмент, а культурный код. Максимум, на что способна такая партия, – это мимикрия. История Штатов знает случаи, когда конфедераты становились республиканцами, демократы – республиканцами, и наоборот. Названия – это скорее бренд, чем идеология. И ими играли, как цыган солнцем. Поэтому я и говорю: настоящий прорыв маловероятен.

Так и Демпартия, и республиканцы сейчас переживают внутренний кризис. У них нет ответов. Посмотрите: казалось бы, демократы должны были бы возглавить масштабные протесты, которые прокатились по стране. Но – нет. Даже когда Трамп открыто атаковал крупнейший штат, они отличились лишь на уровне губернатора – не более. Протесты были колоссальные – крупнейшие за последние годы. А лидеры демократов? Не повели людей, не объединили. Демократическая партия устранилась. Она в шоке после поражений. И до сих пор ищет ответ: кто будет новым лидером?

– Получается такая вялость демократов, как и токсичность Трампа, и открывают для Маска окно возможностей

– Проблема в том, что Америка пока не чувствует Илона Маска как третью политическую силу. Если бы он действовал, условно, изнутри Демпартии – его бы поддержали. И либералы, и молодые, и даже часть центристов пошли бы за ним. Он же начинал, кстати, именно с либералов. Потом был в Демпартии – имел короткий "роман" с Обамой, который быстро завершился. Потом появился возле Трампа. И вот теперь сам по себе. Но и это не удивительно. Он всегда был "один в поле воин". И в политике, и в бизнесе. Это фигура, которая не хочет быть певцом. Он – лидер. Причем, самоназначенный. Там, как говорят, грань между гением и клиническим случаем настолько тонкая, что до сих пор не понятно, где именно проходит линия. Именно это пока и пугает избирателей.