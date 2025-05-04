'Игра мышцами' продолжается: Пакистан провел ракетные испытания на фоне угрозы войны с Индией

Пакистанские военные провели испытание ракеты дальнего радиуса действия. Оно произошло на фоне роста напряженности в отношениях с соседней Индией после теракта в Кашмире, унесшего жизни почти трех десятков человек.

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Об этом пишет Bloomberg. В Вооруженных силах Пакистана заявили, что запуск ракеты Abdali (Hatf-II) класса "земля-земля" был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров.

Эти испытания имели целью проверить навигационную систему и маневренность вооружения. Ракета, дальность действия которой, по сообщениям, составляет 450 км, была испытана в рамках учений INDUS.

Отмечается, что этот запуск произошел через несколько дней после того, как корабли ВМС Индии провели испытания ракет, продемонстрировав их способность поражать отдаленные цели.

Индийские официальные лица заявили, что испытание Пакистаном ракеты дальнего радиуса действия провокационное и приведет к эскалации напряженности. По их словам, Пакистан объявил военно-морские предупреждения, провел военные учения в Аравийском море и продолжает вести огонь из стрелкового оружия через спорную границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пакистане заявили, что военное вторжение Индии неизбежно после нападения боевиков на туристов в Кашмире. Поэтому Исламабад готов применить ядерное оружие.

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