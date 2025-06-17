Хаос в Иране: сотни людей сбежали из рехаба для наркозависимых в Тегеране. Видео

В Тегеране (Иран) вечером 16 июня на улицах заметили большое количество людей в одинаковых голубых робах. СМИ предполагали, что мог произойти бунт и массовый побег заключенных, но новые данные указывают на то, что эти люди сбежали из реабилитационного центра для наркозависимых.

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Об инциденте сообщили иранские оппозиционные медиа. В интернете местные жители делились видео, как неизвестные бежали и шли по шоссе.

Версии случившегося отличаются. Сначала СМИ предполагали, что это заключенные, сбежавшие либо из следственного изолятора, либо из лагеря, где содержались наркоторговцы.

При этом ряд каналов написал, что люди смогли оказаться на воле после взрывов в Тегеране.

Обновленная информация говорит, что сбежавшие, вероятнее всего, являются пациентами одного из городских центров по реабилитации наркозависимых.

Официальные источники пока что не объясняли, что произошло.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Вечером 16 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. Под обстрелом оказались окрестности Тегерана; одной из целью атаки было телевидение иранского режима.

– Армия обороны Израиля подтвердила, что атаковала здание иранской государственной телерадиовещательной компании IRIB в Тегеране, которое использовалось вооруженными силами Исламской Республики Иран "для проведения военных операций под гражданским прикрытием, с применением собственных средств и активов". СМИ Ирана заявляют о 16 погибших.

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