Хантавирус является побочным эффектом вакцины от COVID-19? Медиа разобрали сенсацию из соцсетей

В Facebook и X активно распространяли информацию о том, что хантавирусная легочная инфекция является подтвержденным побочным эффектом вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19. На самом деле речь идет о перечне всех медицинских событий, которые фиксировались после вакцинации независимо от причин их возникновения.

В компании Pfizer отметили, что документ не доказывает причинно-следственную связь между вакциной и хантавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной появления фейка стал документ, который Pfizer подала в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2021 году для получения лицензии на вакцину. В приложении к документу содержался список так называемых "adverse events of special interest" – медицинских событий, зафиксированных в период с декабря 2020-го по февраль 2021 года.

Именно в этом перечне упоминалась хантавирусная легочная инфекция, после чего пользователи соцсетей начали утверждать, что вакцина Pfizer якобы содержит хантавирус или вызывает такое заболевание. Однако список не означает, что все упомянутые состояния были вызваны прививкой.

В Pfizer объяснили, что в документ включали любые медицинские случаи, о которых сообщали после вакцинации через национальные системы мониторинга, в частности американскую VAERS. Подать сообщение в такую систему может любой, даже без подтверждения причинной связи между симптомами и вакциной.

Позже Великобритания предоставила вакцине Pfizer полную маркетинговую авторизацию после дополнительной проверки безопасности препарата. Официальный перечень подтвержденных побочных эффектов опубликован в листке-вкладыше вакцины Comirnaty, и хантавирусная инфекция там не упоминается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после начала пандемии COVID-19 в мире начали активно распространяться новости об опасных болезнях, которые передаются от животного к человеку. Один из таких – хантавирус, переносчиком которого являются грызуны. Еще в ноябре 2020 года первый случай инфицирования обнаружили в Европе, а теперь, похоже, он добрался и до Украины.

