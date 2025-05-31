ХАМАС согласился освободить десять заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных – СМИ

Палестинская группировка ХАМАС в субботу, 31 мая, ответила на предложение о прекращении огня, переданное спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Боевики готовы отпустить 10 израильских заложников и отдать тела еще 18.

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В обмен на это Израиль должен освободить ряд палестинских заключенных. В ХАМАС отметили, что этот ответ был предоставлен "после проведения раунда общенациональных консультаций". Об этом пишет Reuters.

"Это предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, всеобъемлющего вывода войск из сектора Газа и обеспечение потока помощи нашему народу и нашим семьям в секторе Газа", – добавили в группировке.

В заявлении не упоминается, что ХАМАС требовал каких-либо изменений в предложении. Однако палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС добивался внесения некоторых поправок.

Как пишет издание, ХАМАС повторил требования о прекращении войны и выводе израильских войск из Газы – условия, которые Израиль отверг. По данным источника Reuters, среди поправок, которых добивается ХАМАС, – освобождение заложников в три этапа в течение 60-дневного перемирия и увеличение распределения помощи в разных регионах. Также группировка хочет получить гарантии того, что соглашение приведет к постоянному прекращению огня.

Тем временем спецпредставитель президента Дональда Трампа Уиткофф отверг ответ группировки, назвав его "абсолютно неприемлемым".

"Я получил ответ ХАМАСа на предложение Соединенных Штатов. Он абсолютно неприемлем и лишь отбрасывает нас назад. ХАМАС должен принять рамочное предложение, которое мы выдвинули как основу для непрямых переговоров, которые мы можем начать немедленно на этой неделе", – написал он.

Напомним, что предложение Уиткоффа предусматривает 60-дневное перемирие и обмен 28 из 58 заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе, на более 1200 палестинских заключенных и задержанных, а также доставку гуманитарной помощи в анклав.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что правительство Израиля одобрило план американского президента Дональда Трампа по временному прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Группировка ХАМАС тогда еще изучала предложение.

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