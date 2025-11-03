УкраїнськаУКР
русскийРУС

ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест

Дарья Дурова
Новости. Мир
2 минуты
45
ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест

Террористическая группировка ХАМАС вечером 2 ноября передала Израилю останки еще трех человек – как утверждается, это погибшие заложники, которые должны быть возвращены в рамках мирного соглашения. Экспертам предстоит установить личности покойных.

Видео дня

Если это действительно трое заложников, то в секторе Газа останется еще восемь погибших, которых необходимо предать израильской стороне. Пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила в X, что Израиль через Красный Крест получил три гроба с телами.

Ранее ХАМАС уже передавал останки, не принадлежавшие ни одному из погибших заложников, удерживаемых в анклаве, поэтому власти хотят как можно скорее провести ДНК-экспертизу.

Согласно заявлению группировки, три тела были извлечены ранее в воскресенье из туннеля. Боевики опубликовали фотографию одного мешка с телом, на котором написано вероятное имя погибшего. Имена двух других не разглашаются.

Останки передали представителям МККХ на юге Газы. Красный Крест отвез гробы к силам ЦАХАЛа, которые находились на территории анклава. После прибытия в Израиль тела были доставлены в судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве.

ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест
ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест

В последний раз ХАМАС передал останки двух погибших заложников в четверг, 30 октября. В течение нескольких часов удалось подтвердить, что это 84-летний Амирам Купер и 25-летний Сахар Барух. Их захоронили в воскресенье.

Иерусалим обвиняет террористическую группировку в затягивании выполнения требования о возвращении всех пленных, в том числе мертвых. Живые заложники (20 человек) уже освобождены, но террористы так и не отдали всех убитых.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября, обязывало ХАМАС вернуть всех в течение 72 часов. Из 28 тел, которые находились в секторе Газа, в установленные сроки группировка передала лишь четыре. С опозданием ХАМАС вернул еще 13 тел (плюс три в воскресенье, если их личности подтвердятся). То есть по состоянию на 2 ноября террористы удерживали останки по меньшей мере восьми убитых.

ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест
ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест
ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест
ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест

Как писал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет добиваться разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа, даже если эту миссию не возьмут на себя иностранные войска. По его словам, в анклаве "еще есть над чем работать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!