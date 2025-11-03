ХАМАС передал Израилю еще три тела заложников через Красный Крест

Террористическая группировка ХАМАС вечером 2 ноября передала Израилю останки еще трех человек – как утверждается, это погибшие заложники, которые должны быть возвращены в рамках мирного соглашения. Экспертам предстоит установить личности покойных.

Если это действительно трое заложников, то в секторе Газа останется еще восемь погибших, которых необходимо предать израильской стороне. Пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила в X, что Израиль через Красный Крест получил три гроба с телами.

Ранее ХАМАС уже передавал останки, не принадлежавшие ни одному из погибших заложников, удерживаемых в анклаве, поэтому власти хотят как можно скорее провести ДНК-экспертизу.

Согласно заявлению группировки, три тела были извлечены ранее в воскресенье из туннеля. Боевики опубликовали фотографию одного мешка с телом, на котором написано вероятное имя погибшего. Имена двух других не разглашаются.

Останки передали представителям МККХ на юге Газы. Красный Крест отвез гробы к силам ЦАХАЛа, которые находились на территории анклава. После прибытия в Израиль тела были доставлены в судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве.

В последний раз ХАМАС передал останки двух погибших заложников в четверг, 30 октября. В течение нескольких часов удалось подтвердить, что это 84-летний Амирам Купер и 25-летний Сахар Барух. Их захоронили в воскресенье.

Иерусалим обвиняет террористическую группировку в затягивании выполнения требования о возвращении всех пленных, в том числе мертвых. Живые заложники (20 человек) уже освобождены, но террористы так и не отдали всех убитых.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября, обязывало ХАМАС вернуть всех в течение 72 часов. Из 28 тел, которые находились в секторе Газа, в установленные сроки группировка передала лишь четыре. С опозданием ХАМАС вернул еще 13 тел (плюс три в воскресенье, если их личности подтвердятся). То есть по состоянию на 2 ноября террористы удерживали останки по меньшей мере восьми убитых.

Как писал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет добиваться разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа, даже если эту миссию не возьмут на себя иностранные войска. По его словам, в анклаве "еще есть над чем работать".

