'Мы решаем и действуем': Израиль пригрозил разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу, если этого не сделают иностранные войска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет добиваться разоружения ХАМАСа и демилитаризации Сектора Газа, даже если эту миссию не возьмут на себя иностранные войска. По его словам, Израилю "еще есть над чем работать" в Газе.

На церемонии выпуска кадетов в школе офицеров Бахад 1 на юге Израиля чиновник подчеркнул, что Израиль будет действовать самостоятельно, если международные партнеры не обеспечат выполнение этой цели. Об этом пишет The Times of Israel.

"Если ХАМАС будет продолжать прямо нарушать режим прекращения огня, он подвергнется мощным атакам, как это произошло два дня назад и вчера. Мы решаем и действуем, когда это необходимо, чтобы устранить непосредственные угрозы со стороны наших сил", – отметил Нетаньяху на фоне критики относительно того, что ограничения США привели к неутешительной реакции на смертельные нападения ХАМАС на войска Армии обороны Израиля.

Политик так пообещал, что, в конце концов, "ХАМАС будет разоружен, а Газа демилитаризована". "Если иностранные войска это сделают, прекрасно. Если они этого не сделают, то мы это сделаем", – добавил он.

Армия обороны Израиля готова к боевым действиям

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир предупредил, что военные готовы вернуться к боевым действиям на любом фронте и будут применять "гораздо большую силу", чем за последние два года войны.

"Мы не проявим терпения к любой угрозе, которая возникнет. Мы поверим врагу, который заявит о своем намерении нанести нам вред, и мы его уничтожим. Не будет никакой терпимости, когда безопасность граждан Израиля будет под угрозой. Это принцип, которого я намерен придерживаться. Мы действуем на всех аренах даже сейчас, с высокой готовностью к такой широкой кампании, которая потребуется. На некоторых аренах мы снова будем действовать с гораздо большей силой, чем в течение последних двух лет", – заявил Замир на церемонии выпуска курсантов Армии обороны Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля и службы безопасности страны получили приказ "принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа". Это произошло после того, как 19 октября ХАМАС снова нарушил режим прекращения огня и открыл огонь против израильских солдат.

Перемирие было шатким и до этого инцидента. По данным Reuters, ключевым камнем преткновения является вопрос возвращения тел заложников, которые остаются у боевиков. Представители ХАМАС признавали, что не вернули всех убитых, оправдываясь, что передали только те тела, которые нашли среди завалов.

