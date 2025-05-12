ХАМАС освободил военного с американским гражданством, которого удерживал в заложниках полтора года. Фото и видео

В канун запланированного визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, группировка ХАМАС освободила одного из израильских заложников - 20-летнего израильского военного Идана Александера, который имеет двойное гражданство: израильское и американское. Он попал в плен 7 октября 2023 года после нападения боевиков на Израиль.

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Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel. Издание ссылается на информацию ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС передал Идана Александера Красному Кресту в Хан-Юнисе на юге Газы.

После этого Красный Крест доставил Александера к спецподразделениям ЦАХАЛа в Газе, которые уже доставили его в Израиль.

Издание отмечает, что солдата-заложника с американским гражданством ХАМАС освободил без публичной церемонии.

Об освобождении Идана Александера ХАМАС объявил еще утром 12 мая. В заявлении группировки говорилось о том, что его освобождают в рамках усилий для достижения прекращения огня с Израилем и доступа гуманитарной помощи в Газу. Также отмечалось, что освобождению способствовали Катар, Турция и Египет.

В ХАМАС надеются, что этот шаг убедит президента Трампа усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на соглашение о завершении боевых действий в Секторе Газа.

Отметим, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмиратыс 13 по 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль может "предоставить окно" для обмена военнопленными и заложниками с террористами ХАМАС перед более масштабным наступлением на сектор Газа. Это может быть связано с визитом в регион президента США Дональда Трампа.

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