Перед новым наступлением в секторе Газа Израиль 'даст окно' для обмена заложниками – AFP

Израиль может "предоставить окно" для обмена военнопленными и заложниками с террористами ХАМАС перед более масштабным наступлением на сектор Газа. Возможно, временные рамки потенциальной сделки будут исходить из плана визита в регион президента США Дональда Трампа.

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Об этом 5 мая заявило AFP. Агентство ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного представителя службы безопасности.

"Развертывание сил до начала маневров предоставит возможность до окончания визита президента США в регион осуществить сделку по освобождению заложников", – заявил израильский чиновник, имя которого не раскрывается.

Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 15 мая.

Напомним: кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху недавно проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в секторе Газа вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

В Армии обороны Израиля подтвердили, что усиливают свое наступление, чтобы ускорить процесс возвращения людей, которые находятся в заложниках у террористической группировки.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ООН утверждают, что уже более двух месяцев израильские власти полностью блокируют доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, включая продукты, лекарства и воду. Якобы именно из-за Израиля в анклаве закрылись многие пекарни, общественные кухни, склады опустели, а тысячи детей остаются без еды.

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