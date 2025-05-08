Грузии угрожают теракты: посольство США забило тревогу и сделало важное предупреждение

Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии предупредило об угрозе терактов в трех торговых центрах Тбилиси. Речь идет о ТЦ East Point; Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, расположенных в центре города.

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Посольство США отмечает, что получило информацию "об угрозах взрывов", однако не уточняет, от кого эта информация. Когда именно могут произойти теракты, посольство также не уточняет.

"Обратите внимание, что посольству США стало известно об угрозах взрывов, направленных на три торговых центра Тбилиси: East Point Shopping Mall, Galleria Tbilisi Shopping Mall и Tbilisi Shopping Area", - говорится в экстренном сообщении американских дипломатов.

Всех сотрудников посольства призвали держаться как можно дальше от этих торговых центров "до соответствующего уведомления".

ТЦ East Point расположен на улице Александра Твалчрелидзе, 2; Galleria Tbilisi - на проспектв Руставели 2/4; а Tbilisi Mall - на аллее Давида Агмашенебели, 16.

Хотя сообщение адресовано сотрудникам американского посольства, на него отреагировала служба государственной безопасности Грузии. Там заявили, что экстренное сообщение посольства "не соответствует действительности".

"Подразделения службы государственной безопасности работают над очередным ложным сообщением. Безопасность граждан является главным приоритетом службы, и в пределах своей компетенции служба осуществляет все необходимые и неотложные меры. Призываем представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса уважать деятельность служб, ответственных за безопасность, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений", - отметили в СГБГ.

Как уже предупреждал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были даны на "достаточно высоком уровне".

Возможно, именно о таких показательных терактах и узнали в американском посольстве.

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