Грету Тунберг арестовали на пропалестинском митинге в Лондоне: поддерживала террористическую организацию. Видео

Шведскую активистку Грету Тунберг задержали в Лондоне во время демонстрации в поддержку участников запрещенной пропалестинской группы Palestine Action. Тунберг арестовали в соответствии с британским законом о терроризме.

Видео дня

Об этом пишет The Sun. В сети также распространили соответствующее видео.

Как видно из кадров, Тунберг находилась возле страховой компании Aspen Insurance в Лондоне, держа плакат с надписями: "Я поддерживаю заключенных из Palestine Action" и "Я выступаю против геноцида".

К ней подошли полицейские, один из них забрал у Греты плакат, при этом она продолжала молча сидеть на мостовой, скрестив ноги.

Полицейские отвели активистку в участок. Правоохранители сообщили, что задержали Грету Тунберг за демонстрацию плаката в поддержку организации Palestine Action, которую британское правительство объявило террористической группировкой.

Что требовала Грета Тунберг

Пропалестинскую организацию Palestine Action британское правительство запретило в июле этого года после того, как ее активисты проникли на крупнейшую авиабазу Великобритании — RAF Brize Norton – и повредили два военных самолета Voyager.

Четырех активистов Palestine Action обвинили в проникновении на авиабазу, еще четырех — за вероятную причастность к проникновению в оборонную фирму, связанную с Израилем. Все обвинения выдвинули до того, как организацию признали террористической.

В ответ задержанные активисты объявили голодовку, один из них отказывался от еды в течение 52 дней. Его и еще ряд задержанных госпитализировали.

Грета Тунберг назвала активистов, объявивших голодовку, "политическими заключенными" и призвала правительство Великобритании удовлетворить их требования: немедленное освобождение под залог, отмена запрета на деятельность организации и возможность общаться без цензуры.

Тунберг и активисты из протестной группы "Узники за Палестину" вышли в поддержку заключенных членов Palestine Action под здание страховой компании Aspen Insurance в Лондоне. Эту локацию они выбрали не случайно – страховую компанию обвиняют в сотрудничестве с "крупнейшей израильской оружейной компанией Elbit Systems".

Демонстранты также облили красной краской и блокировали здание Aspen Insurance.

Как сообщал OBOZ.UA, Грета Тунберг пыталась устроить медийную провокациювместе с другими активистами, пытаясь прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем для предотвращения контрабанды оружия ХАМАС. Она участвовала в двух отдельных миссиях "Флотилии свободы" в Газу в 2025 году, обе из которых были перехвачены израильскими силами, а ее участники задержаны и депортированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!