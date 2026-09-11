"Готовимся к войне, чтобы ее не было": Лукашенко объявил о проверке мобилизационной готовности армии

Белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о проверках в белорусской армии. В частности, планируется провести проверку мобилизационной готовности.

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Об этом Лукашенко сообщил в пятницу на общевойсковом полигоне "Обуз-Лисновский" в Брестской области. Его слова приводят российские СМИ.

Что известно

Лукашенко объявил о проверке мобилизационной готовности белорусской армии.

"Я уже говорил по-народному: армию нужно встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", – сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. По его словам, нужно делать всё то же, что и во время войны.

"Делаем все так, как будет на войне", – сказал белорусский диктатор.

Он добавил, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.

"Готовимся к войне, чтобы ее не было", – отметил Лукашенко.

Напомним, в ГУР ответили, есть ли признаки подготовки Минска к вступлению в войну. Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины. Впрочем, на сегодняшний день (по состоянию на 7 сентября) признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет. В настоящее время россияне разместили на территории Беларуси подразделения 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Также беспокойство вызывает предоставление Беларуси разрешения на размещение ретрансляторов радиосигналов, управляющих "Шахедами".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко 27 августа отправился в Россию с рабочим визитом, где должен был провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планировали обсудить двустороннее сотрудничество, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также безопасность.

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