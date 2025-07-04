Готовились ехать в Иран учиться на киллеров: в Израиле выдвинули обвинения двум евреям из Тверии

В Израиле будут судить молодых жителей Тверии – Йони Сегаля 2007 г.р. и Нахораи Мизрахи 2005 г.р. – за шпионаж в пользу Ирана. По данным прокуратуры, фигуранты выполняли для противника "мелкие" задания, но также обещали поехать в Исламскую Республику на недельную подготовку, а затем вернуться в Израиль для покушения на известную личность.

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Имя этой личности следователи не раскрыли – мол, куратор иранских агентов не рассказал исполнителям, кто именно их будет целью. Как передает 9tv, Сегаль и Мизрахи так и не выполнили своего обещания, хотя один из них взял "предоплату" в 7 тысяч шекелей (чуть более 1 тысячи долларов США) на дорогу.

Иранские спецслужбисты поняли, что ехать к ним агенты не собираются, и прекратили давать им серьезные задания. Теперь молодым людям грозит более 10 лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, которые уже переданы в суд, Сегаль и Мизрахи собирали информацию для Исламской Республики с мая по конец июня 2025 года. Кураторы нашли их через Telegram, предложив "работу на дому".

Сначала парням давали "испытательные" задания. Первым было написать на листе бумаги "Биби – диктатор" и сжечь этот лист на камеру. За это Мизрахи получил 100 шекелей, и вскоре куратор попросил переслать снимок своего лица и копию какого-нибудь документа, чтобы он понимал, что речь идет о реальном человеке. На этом этапе Мизрахи заподозрил, что с ним общается агент вражеских спецслужб, но продолжил сотрудничество.

После этого Мизрахи повторял задание, но писал "Биби – диктатор" уже на денежных купюрах в 20, а потом и в 50 шекелей. Процесс снимал на видео. Когда деньги сгорели, на этот раз он получил уже 200 шекелей.

Далее с куратором связался Сегаль, сообщив, что он друг Мизрахи и тоже хочет подработать. Он получил те же задания – переслать фото с копией документов и сжигать деньги.

Для дополнительного подтверждения, что он работает с израильтянами, куратор поручил парням пойти в ближайшую лавку, снять на телефон мясо, вино и сигареты и отправить ему на WhatsApp вместе с геолокацией. За это он выдал новоиспеченным агентам по 100 шекелей криптовалютой.

Далее задания были более серьезными. Друзья купили телефоны определенной модели, позволяющей с относительной легкостью получить удаленный контроль над аппаратом, и открыли "левые" аккаунты на иностранные телефонные номера.

Шпионы снимали на видео торговые центры в Хайфе, Тель-Авиве, Нетании и Ход-ха-Шароне: входы в здания, парковки, лифты, эскалаторы, туалеты и т.п. Также собирали информацию, сколько входов они видели, сколько охранников, какова вместимость парковки, как часто висят камеры наблюдения. Такую же разведку провели в больнице "Ихилов".

28 мая куратор по имени "Лиор" дал новое поручение. Он предложил злоумышленникам добраться до Ирана, пройти там недельную подготовку, затем вернуться в Израиль и совершить покушение на определенного человека. За это обещал по 200 тысяч шекелей (30 тысяч долларов) каждому, а также эвакуацию в Иран вместе с родственниками.

Сегаль и Мизрахи якобы готовились к поездке (один заявил куратору, что специально для этого оформил заграничный паспорт). Сегаль также отправил свою фотографию с автоматом М-16, объяснив, что он и его товарищ из уголовной среды, поэтому оружие не будет проблемой. Они потребовали у "работодателей" аванс. Сегаль рассказал, что у него есть знакомый, который может нелегально по морю переправить обоих на Кипр, но это будет стоить 7 тысяч шекелей.

"Лиор" заинтересовался и пообещал доплатить за нелегальное путешествие 30 тысяч шекелей. В итоге Сегаль получил от иранцев задаток в размере 7 тысяч, но в конечном итоге никуда не поплыл.

Также кураторы поручали обоим тверианцам вербовать других израильтян – те отвечали, что попытаются, но в реальности ничего не сделали.

Убедившись в том, что агенты не собираются ехать в Иран и вербовать новых сотрудников, иранцы сочли их несерьезными и свели общение к минимуму. Друзья из Тверии пытались получить новые задания – им поручили снять на видео Бахайские сады в Хайфе всего лишь за 300 шекелей. Сигаль и Мизрахи ответили, что это несерьезно.

Когда 13 июня Израиль атаковал Иран, Сегаль отправил сообщение "Лиору", спрашивая, выжил ли тот после ударов по Тегерану. Он сообщил, что имеет информацию, которая "может предотвратить крах режима аятолл". Однако куратор уже не отвечал.

Израиль раскрыл помощников Ирана и предъявил обвинения по статьям "контакт с иностранным агентом", "передача врагу нужных для него сведений", "воспрепятствование осуществлению правосудия". Парням грозит свыше 10 лет за решеткой.

Как писал OBOZ.UA, в апреле в Израиле арестовали 24-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. СМИ выяснили, что он пытался совершить покушение на министра обороны страны Исраэля Каца и разместил мощную взрывчатку возле дома чиновника.

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