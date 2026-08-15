Гонка США и Китая в сфере ИИ: Вашингтон потребует от десятков стран выбрать сторону

Соединенные Штаты Америки готовятся заявить десяткам стран, что те должны "выбрать сторону" в гонке искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем. Вашингтон предупредит партнеров, что их исключат из коалиции во главе с Америкой, если они также присоединятся к аналогичной программе Пекина.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и внутренний проект, с которым ознакомилось агентство.

Что известно о программах США и Китая

В прошлом году Вашингтон запустил инициативу Pax Silica, направленную на обеспечение цепочек поставок моделей искусственного интеллекта, полупроводников и критически важных минералов. Это произошло на фоне ожесточенного технологического соперничества с Пекином.

К коалиции во главе с США присоединились около двух десятков стран, среди которых – Казахстан, ключевой потенциальный источник критически важных минералов, а также близкие союзники США, такие как Япония, Австралия и Южная Корея.

Pax Silica ставит своей целью побудить союзников и партнеров США к реализации совместных проектов и введению экспортного контроля, а в конечном итоге – снизить зависимость от противников в сфере критически важных минералов, моделей искусственного интеллекта и полупроводниковых микросхем, обеспечивающих их работу.

В июле этого года в Шанхае прошли Всемирная конференция по искусственному интеллекту (World Artificial Intelligence Conference, WAIC) и встреча высокого уровня по вопросам глобального управления ИИ под лозунгом "Партнерство в сфере ИИ ради светлого будущего".

Накануне конференции представители 29 государств подписали соглашение об учреждении WAICO – независимой межправительственной организации со штаб-квартирой в Шанхае. Среди государств-учредителей – Россия, Беларусь, Сербия, Казахстан, Пакистан, Бразилия, Венесуэла и Куба, а также 10 африканских и 12 азиатских стран. Документы предусматривают согласование подходов к управлению ИИ, подготовку специалистов и поддержку технологического потенциала стран Глобального Юга.

Таким образом, Казахстан стал единственной известной на данный момент страной, присоединившейся к обеим инициативам. Это вызвало тревогу в Вашингтоне.

Штаты готовят ультиматум

Проект письма, подготовленный Государственным департаментом, адресован 35 подписантам американской "Декларации о возможностях искусственного интеллекта". Она была подписана в июне, в том числе членами инициативы Pax Silica и другими странами, выразившими желание согласовать сотрудничество в области искусственного интеллекта с Вашингтоном.

Заставляя страны выбирать сторону, США надеются лишить Китай ресурсов в гонке за созданием самого совершенного ИИ, который может быть использован для достижения военного или экономического доминирования.

"Быть частью всего – значит не быть частью ничего. Подписание Декларации Pax Silica – это не просто вступление в организацию, а обязательство", – говорится в проекте письма, в котором страны призывают "сознательно сделать выбор" в отношении ИИ.

"Это несовместимо с участием в дублирующих инициативах, которые противоречат нашему видению", – говорится в письме, при этом Китай конкретно не упоминается.

Агентство Reuters не смогло установить, когда именно США планируют отправить это письмо и будут ли в него внесены изменения перед отправкой. Проект письма не имел даты.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Государственного департамента, члены Pax Silica получают доступ к совместным инвестиционным возможностям в проектах, связанных с искусственным интеллектом. В то время как те, кто подписывает "Декларацию о возможностях искусственного интеллекта", символически соглашаются на "общую цель" и "общее видение" с США.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов китайского производства. Также под ограничения попали новые китайские силовые инверторы, которые используются в энергетике и дата-центрах. В Вашингтоне объясняют решение необходимостью защитить развитие американского искусственного интеллекта и критической инфраструктуры от потенциальных угроз со стороны Китая.

Также мы писали о том, что китайские военные исследователи использовали результаты работы американских моделей искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем ИИ в оборонных целях.

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