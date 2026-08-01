Китайские военные тестируют свои системы обороны на американских моделях ИИ

Китайские военные исследователи использовали результаты работы американских моделей искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем ИИ в оборонных целях.

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Об этом свидетельствует анализ научных работ и патентов, проведенный агентством Reuters. Журналисты агентства проанализировали более 80 китайских научных публикаций и патентов, а также исследования, собранные вашингтонским фондом Jamestown Foundation.

Китайские военные учреждения используют американские модели ИИ для ускорения создания собственных систем искусственного интеллекта. Речь идет о "дистилляции" моделей — процессе, при котороммощная система ИИ помогает обучать более простую систему, которая требует меньше ресурсов и может работать локально.

По данным Reuters, китайские оборонные структуры рассматривают американские модели ИИ не только как источник технических знаний, но и как способ сократить отставание от США в сфере искусственного интеллекта.

В то же время споры между странами касаются не самой технологии дистилляции, а возможного несанкционированного получения возможностей американских моделей. США заявляют, что некоторые китайские структуры могут использовать этот метод для обхода технологических ограничений.

Китай отвергает обвинения и заявляет, что Вашингтон пытается установить доминирование в сфере ИИ. По словам сотрудника Jamestown Foundation Санни Чунга, китайские военные исследователи пытаются перенести логику работы западных моделей в собственные системы, которые можно контролировать внутри страны.

Одним из примеров стало исследование подразделения НВАК 96941, в котором описывалось использование GPT-3.5 от OpenAI для работы с военным программным кодом. На основе полученных результатов китайские учёные создали собственную модель, которая могла работать в военных сетях.

Reuters также выявило использование дистилляции в системах мониторинга информации и военных технологиях. В частности, китайские исследователи применяли этот метод для создания моделей, которые могут помогать беспилотникам анализировать видео, поддерживать навигацию и распознавать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, общеизвестно, что Китай оказывает России помощь в войне в Украине — это двигатели, электроника и другие товары двойного назначения, которые российские оружейники используют именно для изготовления оружия. Но это не единственный аспект сотрудничества КНР и РФ. Как выяснилось, китайские военные проходят подготовку на российских полигонах, а Москва, в свою очередь, делится с Пекином новейшими военными технологиями.

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