Голосования по почте больше не будет? Трамп анонсировал 'Закон о спасении Америки'

Президент США Дональд Трамп требует от Конгресса принять закон, который, в частности, ужесточает требования к проведению голосования и регистрации избирателей, чтобы "спасти" Америку. Документ называется American Rescue Act ("Закон о спасении Америки", – Ред.) и предусматривает установление более строгих условий для избирательного процесса, а также некоторые ограничения в вопросе гендера.

Соответствующее сообщение появилось на странице президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Он обнародовал 5 главных пунктов "Закона о спасении Америки".

Они предусматривают предъявление удостоверения личности для голосования и предоставление доказательств гражданства США при регистрации избирателей, а также запрещают американцам голосовать по почте, за исключением нескольких ситуаций.

5 главных пунктов "Закона о спасении Америки":

1. Все избиратели должны предъявить удостоверение избирателя (удостоверение личности).

2. Все избиратели должны предъявить подтверждение гражданства, чтобы голосовать.

3. Запрещена отправка бюллетеней по почте (за исключением болезни, инвалидности, военной службы или путешествия).

4. Мужчинам запрещено заниматься женским спортом.

5. Запрещено проведение трансгендерных операций детям без прямого письменного согласия родителей.

Два последних пункта не имеют отношения к избирательному процессу, но очевидно по мнению Трампа, они необходимы для "спасения Америки".

Напомним, что Дональд Трамп постоянно жалуется, что якобы у него "украли" победу на президентских выборах 2020 года. Он регулярно повторяет безосновательное утверждение о том, что американские выборы якобы были "сфальсифицированы", утверждая, что большинство "фальшивых голосов" были отправлены по почте.

Также американский лидер неоднократно поднимал тему третьего президентского срока. В своих заявлениях он допускал возможность повторного участия в выборах после двух каденций, отмечая, что "многие люди" якобы просят его остаться у власти дольше.

Он впервые заговорил о третьем сроке, когда еще не прошло 100 дней его второй каденции. С тех пор эта тема активно обсуждается среди политических аналитиков относительно потенциальных правовых механизмов или исключений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на еще один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы мошенничества во время выборов 2020 года.

