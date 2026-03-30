"Главная угроза безопасности": ОАЭ требуют от Ирана компенсации ущерба от воздушных ударов

Высокопоставленный чиновник Объединенных Арабских Эмиратов призвал Иран компенсировать ущерб, нанесенный стране в результате воздушных ударов. Заявление обнародовали 30 марта на фоне продолжающегося конфликта, который длится уже около месяца.

Об этом написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X. В своей заметке он отметил, что любое политическое урегулирование должно включать компенсации со стороны Ирана и гарантии недопущения новых атак.

"Любое политическое решение, призванное решить проблему иранской агрессии против стран Персидского залива, должно содержать четкие гарантии, предотвращающие повторение таких нападений в будущем", – отметил он.

Гаргаш заявил, что Ирандолжен компенсировать ущерб, нанесенный гражданскому населению и критической инфраструктуре. Он также подчеркнул необходимость закрепления принципа ненападения в рамках будущих договоренностей.

По его словам, Тегеран якобы вводил соседей в заблуждение перед началом войны. "Иран обманул своих соседей перед войной относительно своих намерений и обнаружил заранее спланированную агрессию", – написал советник. Он добавил, что несмотря на попытки избежать конфликта, ситуация перешла в открытую фазу.

Заявление ОАЭ прозвучало после того, как Иран ранее выдвинул требования о компенсациях от США и Израиля за убытки, полученные в результате боевых действий. Конфликт длится уже около 30 дней и охватывает несколько направлений в регионе.

Гаргаш назвал Иран "главной угрозой безопасности" стран Персидского залива. Он подчеркнул, что ключевыми условиями урегулирования должны стать не только политические гарантии, но и практические шаги, в частности финансовые компенсации за нанесенный ущерб.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты заявили союзникам о готовности присоединиться к многонациональной морской миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Параллельно страна лоббирует создание широкой международной коалиции, которая будет сопровождать торговые суда на фоне атак Ирана.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эту инициативу возглавляют Соединенные Штаты Америки.

