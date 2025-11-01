Глава ЦРУ тайно встретился с европейцами: о чем договаривались

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф встретился с высокопоставленными чиновниками МИД и разведки Европейского Союза. Встреча прошла на фоне опасений Европы по поводу нестабильной внешней политики администрации президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Поэтому глава ЦРУ встречается с чиновниками ЕС, чтобы развеять опасения по поводу обмена разведданными США. Об этом сообщает издание Politico.

Взаимоотношения ЕС и США

Рэтклифф совершил поездку в Брюссель, чтобы донести до европейцев недвусмысленное послание о том, что ЕС по-прежнему может доверять Соединенным Штатам. По словам трех человек, осведомленных о встрече, глава ЦРУ встретился с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, а также с высокопоставленными должностными лицами Центра разведки и анализа ситуации ЕС (INTCEN) и Управления разведки военного штаба ЕС (EUMS).

Официальные лица на условия анонимности рассказали, что цель состояла в том, чтобы успокоить нервы и подтвердить приверженность Вашингтона обмену разведданными, поскольку некоторые европейские столицы начинают беспокоиться относительно направления внешней политики США при президенте Трампе.

Нестабильная политика администрации Трампа в отношении Украины, например, резкое прекращение обмена разведданными с Киевом в марте прошлого года, а также ее стремление политизировать разведку путем назначения сторонников Трампа подорвали уверенность европейцев в надежности Вашингтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил одну из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по вопросам России, которая в 2016 году готовила доклад о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. Доступ к секретной информации потеряли еще 36 бывших и действующих сотрудников разведки, обвиненных в "измене присяги Конституции".

Как писал OBOZ.UA, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа якобы планирует масштабные сокращения в разведывательных агентствах США. Запланированные сокращения включают 1200 должностей в ЦРУ, а также еще тысячи должностей в других подразделениях разведывательного сообщества, тогда как Китай и РФ готовят новую волну шпионской активности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!