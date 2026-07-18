Германия переходит под "ядерный зонтик" Франции: получит ли Берлин ракеты

Германия впервые примет участие в учениях французских вооруженных сил по ядерному сдерживанию. Этот шаг станет частью углубления сотрудничества в области обороны между Берлином и Парижем и призван укрепить систему сдерживания в Европе на фоне современных вызовов в сфере безопасности.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам заседания Германо-французского совета по обороне и безопасности. Он отметил, что соответствующее решение было принято в ходе этого заседания.

Бундесвер впервые примет участие в ядерных учениях Франции

По словам канцлера, в этом году немецкие силы общего назначения впервые примут участие в учениях французских вооруженных сил по ядерному сдерживанию.

"Германия и Франция углубляют свое сотрудничество в оборонной сфере. Мы укрепляем европейское сдерживание. В этом году мы также примем участие в ядерных учениях французских вооружённых сил", — заявил Мерц.

Он пояснил, что участие Бундесвера должно помочь определить, в каких сферах обе страны могут более эффективно сотрудничать для укрепления системы сдерживания в Европе.

"Мы впервые примем участие в таких учениях силами конвенционного назначения, чтобы выяснить, где мы можем достичь общих целей, а именно – улучшить сдерживание в Европе", – отметил канцлер.

Сотрудничество будет дополнять механизмы НАТО

Мерц подчеркнул, что новый формат взаимодействия между Берлином и Парижем не заменит существующую систему ядерного сдерживания НАТО.

По его словам, сотрудничество с Францией лишь будет дополнять механизмы Альянса и способствовать укреплению европейской безопасности.

Напомним, что Эммануэль Макрон еще в прошлом году предложил европейским партнерам перейти под "ядерный зонтик" Франции. Помимо Великобритании, это единственная западноевропейская страна, обладающая ядерным оружием.

В Германии размещены американские ядерные бомбы как часть ядерного сдерживания НАТО. В случае чрезвычайной ситуации для их применения Бундесвер предоставит свои истребители. А сотрудничество с Францией призвано дополнить и усилить механизмы сдерживания Альянса.

Получит ли Берлин ракеты

Новый формат сотрудничества не означает, что Германия сможет приобрести французские ядерные ракеты или финансировать ядерную программу. Макрон четко дал понять: французский ядерный арсенал остается суверенным.

"Франция всегда самостоятельно финансировала свои ядерные силы и продолжит это делать", — сказал французский президент.

В рамках сотрудничества Германия будет предоставлять только свои обычные силы: самолеты и персонал. Деньги немецких налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение собственной армии во время совместных операций.

Франция продемонстрировала свои истребители Rafale

В ходе заседания Германо-французского совета по обороне и безопасности участникам мероприятия впервые продемонстрировали французский многоцелевой истребитель Rafale, способный нести ядерное оружие.

Накануне, 16 июля, перед визитом Макрона в Германию, в небе над Европой состоялась первая совместная операция. Два французских истребителя Rafale и два немецких Eurofighter Бундесвера отрабатывали сложную дозаправку в воздухе с помощью французского самолета-заправщика MRTT Phenix.

После этого истребители выполнили запланированные маневры. Учения завершились совместной посадкой на немецкой базе Нервених недалеко от Кельна.

В пятницу, 17 июля, в рамках заседания германо-французского Совета по вопросам обороны состоялись очередные учения, в ходе которых немецкие и французские военнослужащие провели работы по техническому обслуживанию самолетов другой страны.

Таким образом началась реализация ядерного партнерства между Германией и Францией.

По словам Мерца, расширение сотрудничества между двумя странами является ответом на современные вызовы безопасности Европы, прежде всего со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине 16 истребителей Rafale. Пока условия их предоставления не раскрываются, однако подготовку украинских пилотов планируют начать в ближайшее время.

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