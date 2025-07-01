Германия отправит военные корабли в Арктику из-за угрозы со стороны России: что известно

Германия усиливает свое военное присутствие в Арктике на фоне растущей активности России в этом стратегически важном регионе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, чтобундесвер направит патрульные корабли в Северную Атлантику и Арктику уже в 2025 году.

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Это решение имеет целью продемонстрировать решимость и поддержку безопасности в регионе. Об этом пишет The Telegraph.

"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", – сказал Писториус на пресс-конференции в Копенгагене.

Он добавил, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году.

В рамках этой операции немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут проводить патрулирование и учения совместно с союзниками по НАТО, что подчеркнет готовность ФРГ защищать региональные интересы.

По информации The Telegraph, такие шаги являются частью более широкой стратегии Германии по активной роли в защите Запада от потенциальной угрозы со стороны России, особенно в контексте полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Ранее немецкий флот взял на себя командование в многонациональном военно-морском штабе CTF Baltic в Ростоке, который следит за подозрительной деятельностью российских кораблей в Балтийском море.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в течение длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

В течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия. Такую оценку угроз безопасности восточного фланга НАТО предоставили в Департаменте государственной безопасности и Втором департаменте оперативных служб Литвы.

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