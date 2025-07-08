Германия обвинила Китай в использовании лазерного оружия против своего самолета: посла вызвали для объяснений

Китайские военные атаковали немецкий самолет из состава миссии ЕС ASPIDES в Красном море с помощью лазерного оружия: против него был задействован так называемый "ослепляющий лазер". В Берлине подвергание опасности немецких военнослужащих назвали "абсолютно неприемлемым".

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Посла КНР в Германии вызвали в немецкое Министерство иностранных дел. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Инцидент произошел, когда немецкие военные в составе миссии Европейского Союза ASPIDES в рамках противодействия хуситам в Красном море мониторили воздушное пространство.

"Китайские военные применили лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Подвергание опасности немецкого персонала и срыв операции являются абсолютно неприемлемыми. Посла Китая сегодня вызвали в Министерство иностранных дел", – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

Издание Bild со ссылкой на источники в силах безопасности Германии сообщило, что в случае с китайским "ослепляющим лазером" речь идет не о захвате цели, а "только" о невозможности продолжения миссии.

После инцидента экипаж прервал миссию и вернулся в Джибути. В рамках ASPIDES эта восточноафриканская страна служит портом снабжения для государств-членов ЕС.

По данным издания, речь идет о самолете Beechcraft King Air 350.

"BILD узнал из источников в службах безопасности: нападение произошло вблизи побережья Йемена в начале июля. Во время планового полета в рамках миссии ЕС ASPIDES немецкий разведывательный самолет над Красным морем был без предупреждения ослеплен лазером китайским военным кораблем", – говорится в публикации издания.

Информацию источников Bild подтвердил представитель немецкого Минобороны.

"Самолет MSP, который использовался для морского наблюдения в Красном море, был обстрелян лазером во время плановой миссии над Красным морем в составе операции "Aspides" китайским военным кораблем, который уже несколько раз встречался в этом районе, без всякой причины и без предварительного контакта. Используя лазер, военный корабль создал риск для людей и оборудования", – отметил он.

Аналогичные меры китайцы принимали против американских самолетов в Африке в 2018 году: несколько пилотов тогда травмировались.

"Мы не согласимся с тем, что немецкие солдаты подвергаются опасности. Действия Китая были абсолютно неприемлемыми", – цитирует Bild дипломатические источники.

Китайскому послу, добавил собеседник издания, это "ясно дали понять сегодня": дипломат из КНР побывал в немецком МИДе утром во вторник.

Напомним, ранее в Bloomberg раскрыли, как Китай помогает России наладить массовое производство ударных дронов. Для этого Пекин использует посредников.

В то же время на днях стало известно, что Китай объяснил ЕС, почему не может допустить проигрыша России в войне против Украины: мол, пока идет война, внимание Запада приковано к ней. Как только же в Украину придет мир – США якобы сразу "переключатся" на Китай.

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