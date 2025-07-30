Германия оборудует свои военно-транспортные самолеты лазерной системой противодействия ПЗРК: как она будет работать

Германия решила оборудовать 23 своих военно-транспортных самолета A400M лазерной системой противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения J-MUSIC DIRCM стоимостью 11,3 миллиона долларов каждая. Выполнит этот заказ израильская компания Elbit Systems Ltd.

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Об этом 28 июля сообщили на сайте компании. Общая сумма контракта составит примерно 260 миллионов долларов, он должен быть реализован в течение шести лет.

Контракт был заключен после принятия соответствующего решения о закупке Федеральным управлением по вопросам оборудования, информационных технологий и операций Бундесвера (BAAINBw).

Для чего нужна система J-MUSIC DIRCM

Система J-MUSIC Directed Infrared Counter Measures (DIRCM) является частью семейства воздушных систем самозащиты MUSIC компании Elbit Systems, предназначенных для защиты самолетов от угроз в виде ракет с инфракрасным наведением, в том числе запускаемых из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

Интеграция передовой лазерной технологии с высокопроизводительными системами визуализации позволяет системе обнаруживать, отслеживать и сбивать приближающиеся ракеты в режиме реального времени, обеспечивая автономную защиту без вмешательства экипажа.

"Компактный форм-фактор системы обеспечивает минимальное влияние на характеристики самолета и грузоподъемность", – отметили в Elbit Systems.

Как работает система защиты самолетов

Системы вроде J-MUSIC DIRCM состоят из средств обнаружения пусков ракет и направленного инфракрасного излучателя, пишет Defence Express.

В случае пуска ракеты из ПЗРК система наводит свой луч на головку самонаведения этой ракеты и ослепляет ее, в результате чего ракета продолжает движение в произвольном направлении.

Систему J-MUSIC ранее уже устанавливали на воздушные дозаправщики Airbus A330-200 MRTT, и по неподтвержденной информации из некоторых источников – даже на первый борт Франции A330-200 Présidentiel. Также существует версия для установки на гражданские пассажирские самолеты.

Для немецких самолетов это будет впервые, ранее они были оборудованы только системой обнаружения пуска ракет и системой автоматического отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей. BAAINBw уже поручило компании производителю установить системы J-MUSIC на A400M в рамках планового технического обслуживания в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, правительство Германии планирует закупить в ближайшее время 20 истребителей Eurofighter, а также около 8500 различных бронетранспортеров. Соответствующий военный заказ для одобрения парламентом будет готов к концу 2025 года.

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