"Система очень суровая": беженка из Украины раскрыла минусы жизни в одной из самых богатых стран Европы

Швейцария – это практически синоним состоятельности и финансового благополучия. Но платой за это является высокая стоимость жизни, ситуация на рынке труда и жесткие правила получения вида на жительство или гражданства, с чем вынуждены сталкиваться и граждане Украины.

Об этом сообщила украинка Ксения(@kseniyaswiss), которая почти четыре года переехала из Запорожья в швейцарский Цюрих в качестве беженки. Женщина перечислила 10 самых больших недостатков жизни в этой европейской стране.

Цены

Первое, что выделила женщина – это высокие цены на аренду жилья, транспорт, медицинское страхование, отдых и еду. Ксения предупредила, что без умения жить рационально в Швейцарии сэкономить средства не удастся.

"В Швейцарии нужно научиться финансовой грамотности. Финансовой грамотности под названием "Как выжить в Швейцарии". Если жить на широкую ногу, как вы привыкли жить в Украине, вы ничего не сможете накопить", – предупреждает Ксения.

Медицинское страхование

Второй недостаток в перечне украинки – это медицинское страхование. По местному законодательству, каждый, кто переезжает в Швейцарию, должен застраховать свое здоровье в течение трех месяцев после переезда.

Стоимость страховки – 350-500 франков в месяц (около $450-645). Но чтобы страховой полис начал действовать, нужно оплатить страховую франшизу, стоимость которой 300-2500 франков.

Впрочем, полис покрывает не все лекарства и услуги врачей. Поэтому в дополнение к страховке приходится дополнительно оплачивать остальные счета.

Языковой барьер

Ксения напомнила, что в Швейцарии – четыре государственных языка, а также много диалектов. В то же время, немецкий, который учат на курсах, не подходит для общения на улице и на работе, поскольку это литературный язык.

Менталитет

Блогерка называет швейцарское общество очень закрытым, поэтому завести друзей среди швейцарцев очень сложно. Самих людей она называет холодными, закрытыми и такими, что боятся нарушить чужие границы, спросить что-то лишнее или личное, задать неудобный вопрос.

Отношение к детям

Забота о детях – не о Швейцарии. Женщины выходят из декрета через три месяца после родов, а трехмесячных детей отдают в ясли – стоимость пятидневной группы – 1500-3000 франков, а трехдневной – до 1700 франков. Детский сад подходит для 4-5-летних детей, стоимость которого 1000-1500 франков.

"Беженцам, которые приехали в Швейцарию с детьми, остается только сочувствовать, потому что это огромная дыра в бюджете семьи", – констатирует Ксения.

Сортировка мусора

Для вывоза крупногабаритного мусора нужно покупать специальные купоны или платить за сдачу в определенные дни и в определенном пункте приема. Но без машины довезти, например, матрас трудно даже до такого пункта.

Трудоустройство

В Швейцарию трудно въехать, а приезжим трудно найти работу в Швейцарии, особенно – без связей и знакомств.

"Без языка, без подтверждения диплома твое трудоустройство возможно только на очень низкоквалифицированную работу. В Швейцарии тебя ждут долгие годы интеграции. Плюс Швейцария наполнена людьми, работниками из близкого Евросоюза", – объясняет женщина.

Миграционная политика

Беженцы в Швейцарии зависят от социальной помощи и должны проходить долгий путь к постоянному резидентству. Но для украинцев со "статусом S" в этот срок не будет учтен срок проживания в стране.

Но для беженцев срок натурализации – дольше 10 лет. Для этого они должны сдать интеграционные экзамены, а также пройти необходимые проверки – на интеграцию, работу и долги.

"Некоторые кантоны даже устраивают голосование – нужен нам этот житель или нет. Система очень строгая и очень медленная", – объясняет женщина.

Штрафы

Швейцарские штрафы украинка называет "отдельным видом искусства". За неуплату штрафа нарушителей ждет два предупреждения, после чего долг передается госслужбе, которая его взимает принудительно. И в дополнение к круглой сумме на нарушителя делают запись, которая будет влиять на его кредитную историю.

А если и не поможет – начнется суд, который имеет право арестовать имущество оштрафованного или учитывать долг по зарплате. "Я понимаю, что, чтобы людей держать в рамках закона, им нужны штрафы. Но штрафы в Швейцарии – это просто отдельный вид искусства", – говорит Ксения.

Работа

Человеческий фактор и несогласованность работы беженка называет другим важный минусом. Это проявляется в том, что в билетных кассах, аптеках, страховых компаниях, налоговых и миграционных органах могут говорить противоположные вещи. Поэтому женщина советует все документировать, запоминать и проверять.

