"Рассмотрим этот вопрос": Трамп попросит американские компании производить оружие по лицензии в Европе и Украине – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность производства американского оружия по лицензии в Европе и Украине. Такое решение может помочь ускорить поставки средств противовоздушной обороны для украинской армии.

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Об этом, со ссылкой на осведомленных чиновников, сообщает Bloomberg . По данным СМИ, тема лицензирования производства вооружений обсуждалась во время саммита G7 во французском Эвиане.

Глава Белого дома планирует предложить американским оборонным компаниям организовать производство вооружений по лицензии на территории Европы и Украины.

"Они хотели бы иметь такую возможность, мы это рассмотрим", – ответил Трамп на вопрос журналистов.

По информации источников, Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО. Речь идет , в частности, о ракетах-перехватчиках для противодействия российским баллистическим ракетам. В настоящее время такое оружие производят только в США. Однако американские запасы сократились, а наращивание производства требует времени.

Как отмечается, Соединённые Штаты уже имеют опыт производства отдельных видов вооружений по лицензии за рубежом. В частности, ракеты Patriot выпускаются на территории Германии. Несмотря на это, Вашингтон осторожно подходит к таким соглашениям из-за вопросов защиты интеллектуальной собственности и контроля над цепочками поставок.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, проблему недостаточных производственных мощностей можно частично решить путем передачи лицензий компаниям, которые уже могут производить вооружение. Он подчеркнул, что среди таких предприятий есть как европейские, так и украинские производители.

Напомним, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм после беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы семи". Последний заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что 16 июня Трамп пообещал возобновить нефтяные санкции против России. По его словам, США сделают это "скоро".

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