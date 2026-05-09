'Где можно чтить память?' В Берлине призвали создать мемориал для украинских жертв нацистских преступлений

В пятницу, 8 мая, в центре Берлина состоялось перформативное шествие "Украина в памяти", посвященное чествованию украинцев, погибших во время Второй мировой войны. Во время него к немецким властям обратились с призывом создать отдельное место памяти для чествования украинских жертв нацистских преступлений.

Об этом сообщает "Укринформ". Мероприятие в немецкой столице организовала общественная организация "Вече", подчеркивая необходимость украинцев иметь такое место, которое не является оружием страны-агрессора РФ.

"Наш баннер впереди спрашивает у всех в Берлине, кто сегодня вспоминает жертв нацистских преступлений: где в Берлине, где в Германии мы можем чтить память, где есть то пространство, которое не превращено в советскую пропаганду, которое не превращено в еще одно российское оружие? Такого пространства нет. Именно поэтому мы кочуем по Берлину снова и снова спрашивая, где то пространство, где можно чтить память почти 10 миллионов украинцев", – сказала член правления и соучредитель "Вече" Ева Якубовская.

Организаторы отметили, что во время Второй мировой войны погибли от 8 до 10 миллионов украинцев, однако их опыт до сих пор не имеет должного официального признания в немецкой культуре памяти.

Во время акции Якубовская заявила о запуске петиции к Бундестагу по переосмыслению советских мемориалов в Германии.

"Мы инициируем петицию в Бундестаг, чтобы советские мемориалы на государственном уровне были контекстуализированы. Почему на этих мемориалах до сих пор есть сталинские цитаты? Почему хронология начинается с 1941 года, а не с 1939-го? Эти мемориалы уже давно превращены в оружие в руках российского режима. Петиция должна заставить контекстуализировать все эти мемориалы и сделать их доступными для достойного чествования", – заявила она, призвав всех подписать и распространить петицию.

Шествие, которое провели украинцы, началось от станции Фридрихштрассе и завершилось у здания Бундестага. Элементом марша стал перформативный акт причитания – традиционной украинской формы ритуального плача, которым почтили миллионы погибших.

Отдельно почтили современных украинских защитников, которые сейчас обороняют Украину и Европу от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Берлина ввела ограничения на использование символики 8 и 9 мая на территории мемориалов. Речь идет о запрете демонстрации флагов СССР, России и Беларуси в определенных местах города во время памятных мероприятий.

