Полиция Берлина введет ограничения на использование символики 8 и 9 мая на территории мемориалов. Речь идет о запрете демонстрации флагов СССР, России и Беларуси в определенных местах города во время памятных мероприятий.

Видео дня

Решение подтвердил представитель правоохранителей в комментарии немецкому изданию Morgenpost. Ограничения планируют официально обнародовать в ближайшее время, и они, по словам полиции, повторяют практику предыдущих лет.

"Цель этих мер – сохранить общественное спокойствие и обеспечить достойное почтение памяти", – объясняется в материале.

Напряжение вокруг символов

В Берлине уже несколько лет подряд вводят подобные запреты на фоне войны России против Украины. Это стало своеобразной нормой для города в эти дни. В то же время украинские организации ранее добились, чтобы ограничения не распространялись на государственную символику Украины.

Иногда ситуация выглядит довольно напряженной, особенно возле крупных мемориалов. Но власти настаивают, что именно такие шаги помогают избежать конфликтов. Один из представителей профсоюза полиции отметил, что предыдущие решения "предотвратили эскалацию еще на начальном этапе". И, возможно, именно поэтому подход решили не менять.

Что именно запрещено

Ограничения будут действовать на территории советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенгольцер-Гайде. Запрещено приносить и демонстрировать флаги СССР, Беларуси, а также символику, связанную с Россией и Чечней.

Под запрет также подпадает ношение военной формы или ее элементов, использование военных знаков, а также публичная демонстрация букв V и Z. Не разрешается показывать георгиевские ленты и изображения руководителей России, Беларуси и Чечни.

Отдельно запрещено исполнение российских военных песен и демонстрацию символики, которая может трактоваться как поддержка войны против Украины. Речь идет, в частности, о картах или изображениях без оккупированных территорий Украины или флаги подконтрольных России образований.

Исключения предусмотрены только для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Вместе с тем ожидается, что решение могут снова оспаривать в суде, хотя в прошлом году подобная попытка была безуспешной.

Как писал OBOZ.UA, несколько дней назад в Кремле сообщили, что в 2026 году парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Это решение российские власти попытались объяснить рисками безопасности из-за "террористической активности Киева" и тем, что дата не является юбилейной.

Само мероприятие в Москве планируют провести в сокращенном формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!