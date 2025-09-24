Французское ядерное оружие в Польше: почему Европа начала подготовку к ядерному сдерживанию РФ без США и какой фактор будет способствовать включению Украины в общий проект защиты

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна готова рассмотреть размещение французского ядерного оружия на своей территории как общий европейский ответ на агрессию Кремля. По его словам, атаки российских БпЛА на польскую инфраструктуру показали: безопасность ЕС требует решительных шагов. Польша все чаще говорит о необходимости получения доступа к ядерному оружию. При этом если ранее в Варшаве говорили о желании разместить у себя американское ядерное оружие, то теперь заявляют и о французском. Подписанный в этом году Нансийский договор открывает возможности для сотрудничества двух стран во всех военных отраслях, включая ядерную.

Идея создания единого ядерного еврощита возвращается в публичную дискуссию каждый раз, когда РФ угрожает применением своего оружия или демонстрирует провокации возле границ НАТО. Формально континент защищен американским "ядерным зонтиком", но растет сомнение в готовности США автоматически рисковать собственными городами ради Варшавы или Таллинна, особенно в эпоху изоляционистских настроений в Вашингтоне.

Европейская дискуссия о ядерном оружии – это не просто разговор о ракетах и боеголовках. Это разговор о будущем континента. Россия пытается использовать ядерный шантаж для раскола Запада. Франция хочет лидерства, Германия – баланса, Польша – гарантий. А Украина оказалась в центре этой игры, даже не имея собственного оружия. И главная задача – сделать так, чтобы в любой новой архитектуре безопасности мы были не на обочине, а в центре.

О том, реально ли Европа готова создать собственный ядерный щит и будет ли место в этом процессе для Украины, – в материале OBOZ.UA.

Фактор Путина и Трампа

Полномасштабная агрессия России против Украины не только разрушила систему безопасности, созданную после холодной войны, но и подняла вопросы, которые в Европе десятилетиями считались табуированными. Если еще десять лет назад дискуссия о ядерном оружии выглядела анахронизмом, то сегодня она вновь в центре политики. Москва постоянно намекает на возможность применения ядерного арсенала, а Запад вынужден реагировать. Идеи французского президента Макрона о "европейском ядерном зонтике", заявления канцлера Фридриха Мерца и открытая готовность Польши разместить ядерное оружие НАТО создают новую реальность.

Еще один фактор, который заставляет действовать европейцев – администрация президента США продолжает последовательно подрывать доверие союзников в Европе. Многолетние партнеры США встревожены и тем, что Трамп и члены его команды публично ставят под сомнение так называемый ядерный зонтик – гарантии американского ядерного сдерживания. Уровень обеспокоенности настолько высок, что в июле Франция и Великобритания подписали новое соглашение о предоставлении расширенного ядерного сдерживания Европе. Учитывая, что "никто не имеет никакого представления о том, что может сделать Трамп", лидеры Франции, Германии и Великобритании готовятся ко всем сценариям, строя параллельные дипломатические и оборонные институты для защиты Европы без Штатов.

Совместный ядерный зонтик – первый шаг

Два члена Совета Безопасности ООН, которые имеют ядерное оружие, – Франция и Великобритания, в июле 2025 года подписали декларацию, в которой впервые указано, что "соответствующие силы в области ядерного сдерживания обеих стран являются независимыми, но готовы координировать любые меры в ответ на ядерную угрозу безопасности в Европе". С мощью ядерных сил Великобритании или Франции "может столкнуться любой противник, который угрожает их жизненно важным интересам", отмечается в документе. Аналитики охарактеризовали соглашение, известное как Нортвудская декларация, лишь как первый шаг к созданию европейского ядерного сдерживания.

"Наши противники будут знать, что любая чрезвычайная угроза этому континенту вызовет реакцию со стороны наших двух стран", – отметил Стармер. Со своей стороны Макрон заявил, что никакие две другие страны не имеют "такой близости по ядерной доктрине". Это "послание, которое наши партнеры, а также наши противники, должны услышать", сказал он. Среди них – Соединенные Штаты и, конечно же, путинская Россия, которая за последнее время несколько раз угрожала миру своим ядерным оружием.

Великобритания и Германия 17 июля подписали договор о безопасности, который содержит обязательства о взаимной помощи в случае вооруженного нападения. Хотя в тексте договора прямо не упоминается ядерное оружие, ФРГ рассчитывает на дополнительную защиту в рамках британского ядерного потенциала, кроме существующего американского "зонтика".

Франция: за "европеизацию" ядерного зонтика

Франция остается единственной страной ЕС, которая имеет собственный ядерный арсенал. Исторически это была "национальная страховка" – решение о его применении всегда оставалось исключительно за президентом. Эммануэль Макрон сделал шаг, который еще несколько лет назад казался невозможным: он предложил рассмотреть возможность "расширения" французского "ядерного зонтика" на другие европейские государства.

Франция, по подсчетам экспертов, имеет 290 ядерных боеголовок, но ранее она их не размещала за пределами своей территории. В последнее время в Париже стали допускать возможность предоставления Францией гарантий безопасности неядерным европейским странам по типу американского "ядерного зонтика". Эта дискуссия усилилась на фоне разногласий между США и европейскими странами – членами НАТО. О стремлении сотрудничать с Францией в военно-ядерной сфере, кроме Польши, говорит ФРГ.

Этот жест имеет два измерения. Во-первых, это демонстрация России: Европа готова к большей ответственности. Во-вторых, это сигнал США: в случае если американская поддержка пошатнется, европейцы не останутся беззащитными.

Германия: поиск баланса между НАТО и "европейским вариантом"

В Берлине ядерная дискуссия всегда была сложной. Историческая ответственность после Второй мировой войны делает любые разговоры о собственном ядерном оружии политически токсичными. Однако канцлер Фридрих Мерц предложил другой путь: переговоры с Францией и Великобританией об участии в совместной ядерной защите. Мерц подчеркивает: Германия не собирается создавать свое оружие, но не может больше полагаться исключительно на США. Речь идет не об отказе от НАТО, а о том, чтобы Европа имела собственные опции.

Польша: логика передовой линии

Позиция Польши гораздо более прямая. Аргумент: российское перевооружение, в частности расположение российского ядерного оружия в Беларуси и в Калининградской области. Для поляков это вопрос не столько теории, сколько выживания. Польша считает, что инфраструктура НАТО, стратегические оборонительные объекты должны продвигаться на восток, к странам, которые находятся ближе к возможным угрозам.

В польском обществе идея ядерного сдерживания имеет значительную поддержку. Это выглядит как самый быстрый способ гарантировать безопасность на фоне агрессивной политики Москвы. В то же время оппоненты напоминают: Польша может стать первой мишенью в случае эскалации. Но в Варшаве преобладает убеждение, что "лучше быть мишенью с ядерным зонтиком, чем без него". Поэтому неудивительно, что о том, что Варшава готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории, заявил еще предыдущий президент Анджей Дуда.

Действующий лидер Польши Кароль Навроцкий продолжил этот тезис, заявив, что хотел бы, чтобы в его стране разместили ядерное оружие. Новое в выступлении польского лидера появилось то, что в этом вопросе политик рассчитывает на Францию.

"Как президент, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", – отметил Навроцкий.

По словам польского лидера, он намерен сделать все, что предоставит его стране гарантии безопасности.

Украинский фактор

Для Украины эта дискуссия не является абстрактной. Российские ядерные угрозы звучат почти каждую неделю, а факт потери собственного арсенала после Будапештского меморандума 1994 года делает вопрос ядерных гарантий особенно болезненным.

Во-первых, расширение европейского "ядерного зонтика" потенциально может включать Украину – по крайней мере в формате гарантий безопасности после завершения войны. Но здесь возникает ключевая проблема: готовы ли Франция или другие страны реально рисковать применением ядерного оружия ради украинцев?

Во-вторых, Украина может использовать эту дискуссию в собственных переговорах с Западом. Если Париж и Берлин говорят о новой системе безопасности, то логично требовать, чтобы Киев не оставался вне ее. Иначе все заявления о "новой Европе" превратятся в очередные декларации.

В-третьих, ядерный фактор можно рассматривать как дополнительный элемент сдерживания России. Даже сама перспектива того, что Украина может быть под европейским зонтиком, способна влиять на стратегические расчеты Кремля.

Перспективы: возможна ли "европейская ядерная интеграция"

Реально ли, что Европа создаст собственный ядерный щит? В краткосрочной перспективе – вряд ли. Но сама дискуссия уже меняет ландшафт. Идея, которая еще недавно казалась фантастикой, теперь обсуждается на уровне канцлеров и президентов. Для Украины это означает: нужно быть частью этого процесса. Не как наблюдателю, а как активному участнику, который напоминает, что именно украинская армия ежедневно сдерживает российскую угрозу для Европы. И если Запад действительно хочет создать "стального дикобраза", как говорила Урсула фон дер Ляйен, то ядерная составляющая этой стратегии не может игнорировать украинский фактор.

За 5-10 лет Европа может сделать собственную ядерную защиту и привлечь Украину

Польша регулярно заявляла по вопросу ядерного сдерживания: в рамках НАТО она хотела быть частью того, что называют расширенным ядерным сдерживанием. Все страны НАТО участвуют в ядерном планировании, но в разных масштабах.

Есть государства, где просто хранится ядерное оружие – например, Турция. Есть страны, где оно не только хранится, а пилоты и экипажи готовятся выполнять ядерные миссии. Польша всегда хотела не только участвовать в таких миссиях (обеспечивать логистику), но и добиться фактического американского ядерного присутствия на своей территории. Потому что от этого зависит и присутствие американских вооруженных сил, и степень обязательств. Поэтому время от времени польская политика поднимала этот вопрос, но США отказывали – мол, нет насущной необходимости.

Потом появился Дональд Трамп. Проблема была не только в его заявлениях о возможном выводе войск, но и в отсутствии четких гарантий в случае ядерного шантажа. То есть, если Россия начнет шантажировать Европу ядерным оружием, Трамп не очень любил давать конкретные обещания. И вот после прихода Трампа и его новой европейской политики начались разговоры о "европейском ядерном щите" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

По мнению эксперта, именно в этом году эта тема получила новый мощный импульс – идея увеличить французский ядерный потенциал за немецкие деньги, фактически создать совместный щит, французский по технологии, но финансируемый немецкими взносами. После встреч Трампа с европейскими лидерами – саммита НАТО в Гааге и визита в Шотландию, где были большие американо-европейские переговоры, – звучало, что европейцы получили определенные заверения о защите США в случае российской агрессии. После этого разговоры о французско-немецком щите немного поутихли – якобы вопрос потерял актуальность. Но когда начались случаи пролета дронов и авиации в воздушном пространстве Польши и Эстонии, оказалось, что США не сделали ничего такого, что позволило бы "одним хлопком" прекратить угрозу.

"Можно было бы публично сказать: "Еще один пролет – и мы будем сбивать", так же, как это делается над территориями, где хранится ядерное оружие. Но такого категорического публичного сигнала не прозвучало. Трамп говорил "мы будем защищать", но не сформулировал простого, публичного, бескомпромиссного правила – типа "еще один пролет – сбиваем". Трамп этого не сделал. Соответственно в Польше снова возникает вопрос: какие у нас гарантии? Да, там есть штаб 5-го армейского корпуса, американские объекты ПВО, системы Patriot, рядом была авианосная ударная группа США – но конкретного, однозначного публичного заявления нет. Поэтому Польша снова поднимает вопрос о размещении ядерного оружия на своей территории. На этот раз интересно то, что они не только обращаются к США, но и пытаются апробировать вариант через франко-германскую инициативу по европейскому щиту. Это политический проект, который, в принципе, может быть реализован", – констатирует Алексей Ижак.

Возможно ли это технически? Эксперт считает, что построение французского ядерного потенциала в Европе по совместному механизму, по сути, возможно. Технологически французские системы работают аналогично американским: есть самолеты (у Франции – Rafale), есть носители – авианосцы и сухопутная авиация, есть баллистические и крылатые ракеты. У США это F-35 и бомбы B-61 (с современными модификациями). У французов – ракеты с ядерными боевыми элементами, не только бомбы. По количеству французский арсенал меньше, но это можно наращивать, в том числе и на немецкие средства.

"Если Европа двинется в этом направлении, при немецком участии и финансировании это может быть сделано в перспективе 5–10 лет, чтобы создать серьезный европейский потенциал. И еще одно: когда Польша говорит о французском ядерном оружии на своей территории, это, скорее всего, сигнал для США: "У нас есть альтернативы, если вы демонстрируете неуверенную политику". Это способ давления – показать, что есть другие пути гарантий. Ведь политическая верхушка США настолько нестабильна и угрожающа, что в Варшаве и других столицах начинают серьезно рассматривать варианты плана Б – французско-немецкий ядерный щит. Он пока не является планом А, потому что формально США не отходят от обязательств. Но он уже лежит на столе", – считает Алексей Ижак.

Возможно ли включение Украины в этот проект? По мнению Алексея Ижака, пока США сохраняют надежное ядерное присутствие в Европе, вопрос о собственном ядерном статусе Украины не будет стоять. Для Украины будут действовать другие механизмы – усиление ПВО, ракеты дальнего действия, новые технологии, американские и европейские системы, которые в боевой практике могут быть столь же эффективными, как и ядерное оружие.

"Если же Штаты из Европы уйдут, если они заберут свое ядерное оружие и станет очевидно, что система сдерживания больше не работает, если дойдет до чисто европейского измерения безопасности – тогда открывается другой сценарий. Широкие круги в Европе рассматривают возможность создания собственного ядерного щита – в формате совместного проекта с участием Франции, Германии, Польши и, вероятно, Украины. Германия, например, официально не говорит, что хочет собственное ядерное оружие. Но готовность инвестировать в совместный европейский проект в Берлине уже есть. В таком формате участие Украины тоже не исключено. Даже если речь идет просто о размещении ядерного оружия в Польше – логистика, защита от атак, обслуживание, контроль воздушного пространства, – все это фактически будет означать привлечение Украины. Так что если США уходят полностью, то роль Украины в совместном европейском ядерном проекте может быть еще глубже. И это необязательно в рамках НАТО – вполне может быть отдельный европейский формат", – отметил Алексей Ижак.