Помощник президента России Юрий Ушаков резко отклонил предложение спецпосланников президента Франции Эммануэля Бонна и Бертрана Бюшвальтера по поводу участия Европы в переговорах по войне в Украине. По мнению Кремля, "ЕС не способствует мирному урегулированию" и продолжает "поддерживать боевые действия".

Об этом сообщает Financial Times. Сообщается, что на момент отказа кремлевский чиновник использовал в сторону европейских дипломатов нецензурную лексику.

Сообщается, что во время визита французских переговорщиков в феврале в Москву, французская сторона настаивала, что Россия должна дать согласие на участие европейских союзников Украины в переговорах. Однако, по словам высокопоставленного евродипломата, Ушаков отреагировал резко и дал понять, что Кремль на это согласие не даст.

"Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле не имеем, идите н***й", — рассказал чиновник.

В то же время пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков в комментарии Financial Times заявил, что, по его мнению, "страны Европы не способствуют мирному урегулированию".

"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. Поэтому не услышал ничего положительного. К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы ошибаются с точки зрения собственного будущего", – сказал Песков.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер заявляла, что Лондон не разделяет позицию Франции и Италии относительно возможного восстановления прямых контактов Европы с Россией. В Лондоне отмечают, что Москва не демонстрирует реальной заинтересованности в достижении мира.

В свою очередь, немецкий канцлер Фридрих Мерц отмечал, что в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстановить баланс в отношениях с Москвой. По словам канцлера, эти тезисы он считает универсальными для всей страны, а не привязанными к региону выступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Песков недавно сообщил, что Москва решила изменить свою переговорную позицию, и теперь договоренности, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года уже не соответствуют нынешней ситуации, несмотря на то, что ранее Россия поддержала эти мирные инициативы.

